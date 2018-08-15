恍神自撞鐵條插進鼠蹊 男子哀號：怎麼辦！

20歲的李姓男子受困車內，遭路旁鐵條貫穿插入下體。（許家寧翻攝）

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李男鼠蹊被鋼條插入，所幸送醫後重要部位沒有受傷。（許家寧翻攝）
花蓮豐濱鄉港口路段一輛自小客車，疑疑勞駕使自撞翻車。（許家寧翻攝）

好痛啊！花蓮1名20歲李姓男子，14日傍晚行經豐濱鄉長虹橋北端路段時疑似疲勞駕駛，突然自撞路邊水泥階提翻覆，護欄鋼筋插進男子鼠蹊穿入至左腰幾乎穿出，痛得哀號「我的重要部位怎麼辦！」警消檢視傷口，驚呼李男幸運，再差幾公分下體恐怕不保。

警方指出，駕駛灰色自小客車的李姓男子昨天早上獨自從台北沿著蘇花公路、花東海岸公路前往台南途中，下午5點多行經豐濱鄉港口路段時，不知為何先撞上路旁護欄，車輛打轉幾圈後翻覆，護欄鐵製鋼筋穿透車輛前擋玻璃，直接插入李男下腹部。

警消到場救援時，車輛四輪朝上，李男受困在駕駛座內，鋼筋從左側下腹鼠蹊穿入直至左後腰幾乎穿出，研判若直接拔掉鐵條，可能造成大量失血休克，救護人員先鋸斷鐵條，將他送往衛福部豐濱原住民分院，隨後轉送花蓮慈濟醫院進行急救。

李男上救護車時意識還清醒，還能詢問傷勢「擔心重要部位不保。」所幸開刀後，並沒有生命危險，他擔心的「重要部位」也完好如初。警方指出，李男經酒測無酒精反應，可能是長途開車造成精神不濟，恍神自撞護欄，車禍原因有待警方調查釐清。

警方表示，民眾進行長途駕駛時駕駛時，需特別注意自身精神狀態，同時也要注意車輛內通風，因車內二氧化碳濃度升高，也會影響駕駛精神狀態，適時的打開窗戶，可使車內二氧化碳濃度降低，一旦感到疲勞應適時至路旁休息，切勿逞強。

(中時 )

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