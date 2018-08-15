膨風？男性統計平均14名床伴 研究表示...

2018年08月15日 13:59 中時電子報 陳舒秦

人的一生到底有多少床伴？根據最新研究指出，男性與女性人生中的平均性伴侶數量有明顯差異，分別為14個與7個。不過這個數字是真的嗎？研究表示男性因為不記得自己確切的性伴侶數量，往往誇大其辭。

英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）每10年調查1次兩性的平均性伴侶數量，此次調查1萬5162名英國公民，受訪者年紀介於16歲到74歲之間。最新研究指出，男性與女性在記憶性伴侶數量方面有所差異，男性並不記得到底跟多少人上過床，女性則是會記得每個與自己做愛的伴侶，結果發現男性平均性伴侶數量為14個，女性則為7個，相對於男性，多數女性則是會記得確切的性伴侶數量，而那些誇大自己性伴侶數量的人，可能是想讓性伴侶數量更接近平均值，研究中性伴侶數量排名前99名的男性，有人最多聲稱自己與110名伴侶做過愛；排名前99名的女性，則最多表示自己有50名床伴。，此研究發布在《性研究期刊》（Journal of Sex Research）

研究作者米契爾（Kirstin Mitchell）最後還抱怨說，謊報性伴侶數量相當惱人，提供精準的數字是相當重要的，「能幫助研究人員收集性病傳播的正確數據，包括愛滋病」。

(中時電子報)