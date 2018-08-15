教育網友？Kolas：若看到太爛、太扯新聞務必求證

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蔡政府打假新聞不遺餘力，行政院發言人Kolas Yotaka今天接受三立新聞網訪問時說，今天政府提出一個政策，幾乎在30分鐘之內就可以看到完全扭曲、錯誤、拼貼假資訊的假新聞，而且很快就在社群網站上到處散佈。她也呼籲網友，看到連自己都不可置信、太爛了、太扯了的新聞，一定要小心求證。

Kolas接受網路媒體專訪，被問到假新聞議題，Kolas說，假新聞是嚴肅議題，台灣是民主的國家，什麼叫民主，講白話就是人民做主，但人民要在什麼樣的基礎上決定，就要靠真實的精確的訊息，真正的新聞、透明陽光的資訊，人民了解之後就可以決定要不要投給這個黨。

但Kolas也說，如果人民決定的基礎是假的，得知的訊息都是錯誤的，有沒有可能替自己或這個國家做出錯誤的決定？這真是很嚴重的問題。Kolas說，政府現在都跟時間賽跑，因為政府提出一個政策，幾乎在30分鐘之內就可以看到完全扭曲、錯誤、拼貼假資訊的假新聞，而且很快就在社群網站上到處散佈。

Kolas進一步表示，政府遇到的挑戰不是不會說，或是政策真的那麼爛，而是如何用很短的時間去因應假新聞，所以希望網友們看到連自己都不可置信、太爛了、太扯了的新聞，一定要小心求證。

(中時 )

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