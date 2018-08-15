文在寅：東北亞6國與美 構建「東亞鐵路共同體」

2018年08月15日 14:39 中時 王嘉源

據韓國國際廣播電台報導，南韓總統文在寅15日在光復節73周年紀念大會上致辭，再次闡明「韓半島無核化與南北韓改善關係」的立場。文在寅強調，實現完全的無核化和構建韓半島和平機制，韓民族才能走上繁榮之路。他提議成立「東亞鐵路共同體」，並稱南北韓構建「一個經濟共同體」才是實現真正的光復。

文在寅強調，東北亞6個國家和美國參與的鐵路共同體，將是面向「東北亞多方和平安保體制」的出發點。他說，透過在韓朝邊境地區設立「統一經濟特區」以及在今年內舉行連接鐵路與公路的動工儀式，以實現構建和平機制和重建經濟的目標。他還說，在下月舉行第三次南北韓首腦會談（文金會）之前，他將擔任推動美朝間無核化對話的主導角色。

當天的韓國光復73周年暨建政70周年慶祝儀式以「和平」為主題，儀式在京義線和京元線鐵路的出發點——位於龍山的國立中央博物館舉行，對韓國光復有功者及其遺屬等2200餘人出席了當天的活動。

另據韓聯社報導，文在寅致辭表示，韓朝緩解軍事緊張並建立和平機制後，將在橫跨韓朝的京畿道和江原道設立「統一經濟特區」，為中小企業提供劃時代的發展機遇，創造大量就業機會。他說：「只有實現完全無核化並建立和平機制，韓朝才能全面開展經濟合作。即便政治統一仍然遙遠，只有韓朝建立和平機制，實現人員自由往來和經濟一體化，才是真正的祖國光復。」

他指出，龍山是京義線和京元線的始發站，他在此提議韓朝中日俄蒙美傚法歐盟共建「東亞鐵路共同體」，這一共同體將把南韓的經濟版圖擴張到北方大陸，成為東北亞繁榮的大動脈，進而發展為「東亞能源共同體」、「東亞經濟共同體」，乃至「東北亞多邊和平安全機制」。韓朝年內按照《板門店宣言》開工對接跨境鐵路和公路、將是韓半島共同繁榮的起點。

文在寅表示，據官方研究機構預測，韓朝今後30年的經濟合作能創造至少170兆韓元（約新台幣5兆元）的經濟效益，這僅僅是重啟開城工業園及金剛山旅遊項目、對接跨境鐵路和開採北韓部分資源的效益，如果韓朝全面開展經濟合作其效益將遠不止此。

他說：「韓朝和解期間邊境的滄桑劇變告訴我們和平就是經濟，下月我將順應民意前往平壤，檢視《宣言》落實情況，朝著完全無核化、發表終戰宣言、簽訂和平協定大膽邁步。韓朝將加深互信積極促進朝美無核化對話。」

文在寅又說：「歷史經驗告訴我們，韓朝關係發展不是朝美關係改善的副產品，而是促進韓半島無核化的動力，在韓半島問題上發揮主人翁意識極為重要。朝美兩國共謀和平繁榮的決心促成了朝美首腦會談，實現韓半島和平繁榮是兩國首腦向全世界許下的承諾，希望北韓如約實現完全無核化承諾，而美國也迅速採取相應的綜合措施。」

文在寅指出；「分裂使韓國淪為與大陸隔絕的孤島，並割裂了我們的思想，許多禁忌妨礙了自由思考，分裂成為軍政獨裁的藉口和搞宗派主義、麥卡錫主義、地域主義的藉口，為特權和腐敗提供了溫床。但今天韓朝停止了陸海空一切空前的敵對行為，幾天後將建立365天24小時溝通機制。無核化和挽救經濟之路決非坦途，但只要像現在這樣彼此手牽手，就可以無畏地走下去，能否實現韓半島和平與繁榮完全取決於我們的作為，我相信樂觀的力量。」

(中時 )