抓到了！單身獨居男易犯罪 游淑慧：林萬億說的

2018年08月15日 14:18 中時電子報 戴安瑋

國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上po 文

國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上po 圖。翻攝游淑慧臉書

國民黨台北市長參選人丁守中日前說「男性、無婚姻、獨居、失業、缺乏親密友人等特質，出現虐童、隨機殺人機率較高」認為應加強監視控管，引起嘩然，網友抨擊，丁守中昨連道歉5次，國民黨台北市議員參選人游淑慧在臉書上po 文表示，她調出衛福部資料，發現此一說法竟是政務委員林萬億的高見、衛福部的核定。

游淑慧表示，2015年7月21日柯文哲說，從近期社會事件歸結，這些犯案者多是不與別人交往、不和家人講話的「宅男」，若能找出他們並輔導、追蹤，應該可以補齊這個破洞。柯市長的「宅男說」引起網友不滿；2018年8月13日丁守中說，「男性、無婚姻、獨居、失業、缺乏親密友人等特質，出現虐童、隨機殺人機率較高」。丁守中的發言遭到外界批評，隔日道歉五次。

她很好奇，為什麼這兩位對於隨機犯罪者的分析會如此相近？一定有所本，所以她找出這套「單身獨居男易犯罪」的高論，是由蔡英文的核心幕僚-政務委員林萬億所提出！現在「單身獨居男易犯罪」的看法，讓許多單身男生感覺不舒服；也引起李錫錕、溫朗東等多位時政評論人表達質疑。

而這兩位「引用的人」都倒楣的被批評，甚至丁守中還為此道歉，但是「原始」的撰文者呢？這套理論是不是正確，是可受公評和討論的；但原始作者林萬億，自己應該出來對社會說明；而不是讓每一個引用的人都慘遭批評，而他卻靜靜躲在後面！唉，萬億撰文沒事，柯P、守中引用倒楣？！

(中時電子報)