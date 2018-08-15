住盟發「住宅政策白皮書」 盼政府廣設社會住宅

2018年08月15日 15:09 中時 李宜秦

住盟認為政府住宅政策應以「社會住宅」為主、「租金補貼」為輔、「包租代管」為補充方案。圖／社會住宅推動聯盟提供

社會住宅推動聯盟今發表「民間版住宅政策白皮書」，針對住宅政策提出具體要求與質性建議，包括希望確認住宅政策目標、區分不同住宅補助模式定位、釐清不同模式照顧對象，為更能照顧弱勢族群，住盟主張廣設社會住宅，改革住宅政策。住盟將開始與六都參選人溝通住宅政策，預計在10月的「世界人居日」時公佈結果。

住盟表示目前國內高房價問題嚴重，許多年輕人、底層勞工無力購買房屋，因此主張政府應就「購屋市場」、「租屋市場」、「住宅補貼」進行改革。

住盟指出，現行社會住宅數量過低，且租屋市場不健全，政府政策須釐清是要以興建社會住宅為優先處理方式，或採租金補貼方式為主，然而我國租金補貼制度又不夠完善，不僅沒有依據負擔能力不同給予不同補助，也欠缺配套措施。在社會住宅數量過低的目前，當務之急就是改善租金補貼的缺失面。

但現行政策並未改善《住宅法》內租金補貼的相關規定，而是將預算投入「包租代管」的補助方式。包租代管補助對象主要是獨老、身障、單親等弱勢，目前約有8萬戶。

然而包租代管成本高昂，超過租金補貼逾2倍，絕非解決問題的最佳方法，應將包租代管受惠對象限於「因身份難租屋」的對象，將數量減少。

住盟呼籲政府須確認政策目標，積極興辦社會住宅，經濟困難的一般家戶給予租金補貼，身份特殊、難租房的弱勢再予以包租代管。釐清各項政策適用的對象，以社會住宅為主、租金補貼為輔、包租代管為補充政策。

住盟指出，目前六都僅有台北、新北、桃園、台中4年內有興建社會住宅，未來將拜訪六都市長候選人，提出其訴求，於10月1日「世界人居日」時，公佈六都市長對住宅政策看法，供選民參考。

(中時 )