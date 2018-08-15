熟女只剩2顆正常卵 ERA讓她求子成功

2018年08月15日 15:44 中時 徐養齡

ERA採樣過程。（徐養齡翻攝）

不孕問題困擾著不少晚婚的現代人，做試管者趨之若鶩，但仍須面對一定的失敗風險。新竹1名42歲熟女一心求子，但卵巢庫存量幾乎掛蛋，幸好醫師透過ERA子宮內膜接受性分析檢查，找出最佳「著床窗時間」，使熟女順利懷孕。

送子鳥生殖醫學中心院長賴興華表示，ERA是採集子宮內膜細胞做248種基因檢測，分析出子宮內膜最佳著床時間。院方推出「三代試管嬰兒普拉斯（PLUS）」，將三代試管再升級，讓平均懷孕率高達80％，相較於「三代試管」60到70％懷孕率大幅提升。

賴興華說，林女到院求診時已經42歲，檢查發現她的「抗穆勒氏賀爾蒙AMH」已經小於0.13，卵巢庫存量明顯不足，近乎停經，因此建議她透過「合胚」（收集囊胚）的方式來增加成功率。林女為此每月回院「取卵」，每次取到1到2顆的成熟卵子，最後蒐集到5顆胚胎。

但麻煩的是，5顆囊胚在植入前進行了「PGS著床前染色體篩檢」，發現僅有2顆囊胚是健康的，首次植入未順利著床。第2次透過ERA找出最佳著床窗時間，順利靠僅剩的1顆囊胚挑戰成功，目前已懷孕32週。

由於子宮內膜每個月只有特定時間點才能接受胚胎著床，稱為「著床窗期」，過去醫師大多以經驗法則指示服藥時數、預測植入時間，但數據顯示4成的女性著床窗期與一般人不同，要能準確掌握，就得透過ERA檢測。

(中時 )