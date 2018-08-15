高鐵推旅遊聯票 2520元暢遊府城

2018年08月15日 15:43 中時 王思慧

台灣高鐵推出高鐵＋台南好玩卡，以台北出發為例，每人只要2520元就能暢遊府城。（高鐵提供）

高鐵＋台南好玩卡聯票已開賣。（高鐵提供）

台灣高鐵推出「高鐵+台南好玩卡」聯票，還有深受好評的「高鐵+台南安平好行」聯票。包括高鐵去回程優惠車票以及台南當地交通，並網羅在地景點門票、遊船、小吃或伴手禮體驗券等豐富內容，以台北出發為例，每人只要2,520元。

台灣高鐵表示，假設以台北出發到台南，原價是1,350元，打75折後，去零頭為1,010元，等於來回只要2,020元，再加上優惠價500元的台南好玩卡，府城之旅2,520元就可成行。跟高鐵台北、台南來回原價2,700元，以及好玩卡原價600、695元相較，可分別省780元、875元。

台灣高鐵公司表示，為滿足多樣化的旅遊需求，本次新推出「高鐵+台南好玩卡」聯票，除可享高鐵標準車廂來回車票75折優惠外，再享台南好玩卡優惠價500元，可搭台南市區公車、台灣好行連續48小時無限搭乘以及一卡通特製票卡；更加贈古蹟4處免費門票，旅客可慢遊安平古堡、赤崁樓、安平樹屋及億載金城等府城古蹟。

針對喜愛體驗台南自然生態的旅客，台灣高鐵也有「高鐵+台南安平好行」聯票，除了包含高鐵標準車廂來回車票75折優惠，以及台南安平好行套票500元優惠，套票包含台灣好行二日券、四草台江遊船等交通體驗券1張，並贈送3張美味小吃兌換券。

高鐵表示，交通聯票整合各地捷運與台灣好行，提供高鐵標準車廂來回車票75折起的優惠，遍及全台的旅遊路線，為旅客貼心整合高鐵車票以及在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，旅客不用開車也能輕鬆暢遊全台。

欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，即可同時進行高鐵訂位，再到ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。

(中時 )