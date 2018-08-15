台中市紅龍果評鑑 外埔區劉興忠奪冠

2018年08月15日 15:03 中時 盧金足

台中市府農業局舉辦「台中市優質紅龍果評鑑活動」，外埔區農友劉興忠榮獲第一名，成為今年「紅龍果達人」。（盧金足翻攝）

台中市因氣候適宜，紅龍果品質優異，日前紅龍果一度出現價跌慘況，但台中的紅龍果在市場上頗富盛名，台中紅龍果栽培面積約130公頃，產量約2800公噸，主要栽培於外埔、后里、霧峰及東勢等區。為提升台中紅龍果栽培技術及果品品質，台中市府農業局舉辦「台中市優質紅龍果評鑑活動」，外埔區農友劉興忠榮獲第一名，成為今年「紅龍果達人」。

農業局表示，全市共有60組產銷班農民報名參加，並邀請行政院農業委員會及大專院校等農業學術研究單位專家擔任評審，根據紅龍果外觀果形、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑，經評審委員仔細品嘗評分後，最後由外埔區劉興忠榮獲第一名，第二名為外埔區劉興陽、劉興政及后里區林聖翔，第三名則為外埔區張錦坤、林美雲、陳德富、林免及東勢區徐正識。

劉興忠表示，要種出優質紅龍果最重要的就是用心，除了每日巡田外，在植株生長階段，還要從枝條的顏色及刺的數量判斷，移除三年左右老枝條，藉此保持樹勢；開花後，每株花苞只留2至3朵，讓每株僅有1至2顆果實，如此養分均勻分配給果實，才能每顆又大又甜。

農業局表示，針對紅龍果栽培，只要適當疏花、注重肥培管理，即可培育出大顆、汁多味美、營養價值高且富口感層次的優質果品，目前正值紅龍果盛產期，歡迎踴躍採購品嚐。

(中時 )