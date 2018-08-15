國民黨優秀青年軍再一名！耿葳幫你Find The Way

2018年08月15日 14:55 中時電子報 綜合報導

外型清新脫俗、高學歷的耿葳是厲耿桂芳的姪女，如今接棒預備參選議員，希望用創意改變城市，讓理性重拾力量。

文山區是耿葳從小生長的家，她還記得小時候都會跟爸媽到貓空溪邊賞螢、玩小鴨，長大後也會與三五好友去貓空聚會聊天，耿葳在這兒收藏了好多繽紛的回憶。她有著深厚在地的茶產業文化，以及周邊豐富的地理自然人文景觀，她說我們應該思考，如何均衡在地自然發展與觀光商圈產業並同時結合教育，讓更多人從小就能夠認識貓空，用口語行銷宣傳進而守護”她”的美。

另外，耿葳對於毛小孩議題也充滿著關注與愛心，她表示會繼續推動寵物醫療保險定型化，降低毛小孩醫療費用的沉重負擔，也提升飼主照顧的責任和態度，並呼籲大家一起為友善寵物空間努力加油。耿葳在就讀師大教育期間曾到南投從事偏鄉教育服務，發現很多對於我們來說平凡的事，但對偏鄉地區的孩童而言卻是急迫又珍貴，讓耿葳重新思考外來的崗位，如何為台灣教育做出改變。

就連生活周遭的小細節她也不放過，像是街道上的側溝一直都是鄰里環境最常遇到的問題之一，常因未定時清淤疏通而孳生蚊蟲產生惡臭；溝底若有老舊破損，也會造成鄰房滲漏淹水。另外，側溝與路面民房若高低不平，容易影響行人用路安全，晚上沒注意就會絆倒受傷。耿葳說，雖然在許多人眼中，都是從未注意枝微末節的小事，但任何影響市民權益的問題，都必須立即且慎重處理，因為耿葳知道，每件小事，都是市政進步的方程式。

(中時電子報)