1元冰棒結帳變10元 他買30支傻被剝皮…還被老闆回嗆

1元冰棒結帳變10元 插畫家買30支傻被剝皮…還被老闆回嗆。（圖/謝立聖插畫粉絲團 授權使用）

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中時電子報

冰棒一支竟然只要1元，由於價格便宜，總是能吸引大批民眾，近日一名網路插畫家透露，自己被騙了！粉絲團「謝立聖插畫」描述，在市場看到賣冰棒的攤子，高掛「每枝1元」的宣傳旗幟，待他拿了30支要結帳時，卻變1枝10元，慘遭這10倍剝皮的經驗讓他呼籲粉絲，「以後在市場看到這種一元冰棒，千萬三思！」

「謝立聖插畫」在臉書上分享，市場有這種掛著每枝一元的冰棒攤販，叫賣的攤商員工不斷大喊：「一枝一元啊！通通冰棒一枝一元！」讓他心動確認問道：「這一枝多少？」員工回：「我都喊這麼久，一元啊！今天做促銷只要一元，給大家吃做廣告，明天就會調回原價啊！」於是謝立聖就拿了30支冰棒要去結帳。

只是，此店員就要我去後面被簾子蓋住的小房間，說要去哪邊結帳，謝立聖就覺得詭異，一進去一個雙手割線刺青的大叔，大喊：「三十枝總共三百，包起來！」讓謝立聖傻眼指著帆布廣告問：「不是廣告一元嗎？」被對方嗆：「你覺得一枝冰棒可能一元嗎？用頭腦想都知道成本都不夠了，包起來了共三百，謝謝！」

謝立聖說，因為要趕回家，沒時間跟他吵，但臨走前拍了一張他們招牌，「看著路上好多阿嬤和阿伯被騙，就覺得很無奈」，回來後吃了買的冰棒，驚覺「根本是清冰，連甜味都很難嚐出來，他們號稱是台糖冰棒，但商品毫無包裝」。

這樣的銷售手法，其實已在全台各傳統市場出現過，已行騙多年，先前2014年時，中視新聞也報導過，廣告一之1元，待民眾挑好商品要結帳時，攤商卻出現一名刺青男出現說，「一支冰棒10元」，讓許多人只好摸摸鼻子認了結帳。

(中時電子報)

冰棒一根一元 後門結帳刺青男喊10元（影/中視新聞YouTube）

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