日本經驗 柯建銘：只有更全面改革 才有更多創意與發展

2018年08月15日 15:18 中時 曾薏蘋

民進黨今中常會，會中邀請政大社會系教授鄭力軒以「日本經濟體系邏輯與轉型」為題進行專案報告，發言人何孟樺會後轉述柯建銘代理主席聽取專案報告後裁示，經濟的發展，不能一直停滯在過往的成就，「日本的經驗告訴我們，只有更全面性的改革，打破舊有不透明的結構，積極連結國際，才會有更多的創意與發展。」

柯建銘指出，透過鄭教授精闢的研究與分析，也讓目前正在推動的經濟轉型，有參考的指標與方向；日本與台灣的經濟發展有著高度的相關性。過去許多台灣的產業鏈結也都與日本緊密結合。1990年代以前，雁行理論的經濟發展模式，讓台灣的經濟成長得以承接日本的產業結構。但是1990年代後，日本陷入長期的景氣停滯，台灣的經濟結構也因為與中國的互動增加，產生不一樣的變化。也因此造成台灣經濟結構轉型的困局。

柯建銘說，新政府自2016年上任之後，積極展開台灣經濟結構的調整。除了提出「五加二」等創新產業的發展方向外，更在制度上積極改革。就像鄭教授的報告中指出，日本社會傳統的企業結構和封閉式交叉持股的企業模式，在過去或許世紀成長的有力推手。

柯建銘表示，隨著全球市場的擴張和發展，必需要以更開放、更透明的方式，讓更多的社會力以及國際資本參與其中。一方面可以與社會結構互動，避免企業成為貪腐的溫床。另一方面，也透過外資等參與，推動產業更多的轉型，以及引進新思維、新技術。

柯建銘說，在過去兩年，我們積極修正公司法、財團法人法和社團法人法等相關法令，並且在鼓勵創新產業發展等層面上，進行法令的鬆綁和資金的協助。希望藉由新的規範制度設計，讓台灣的產業更有活力與創意。並且，可以讓國際和台灣社會更接軌，讓台灣經濟再次活躍振興。

柯建銘強調，台日的產業其實有許多可以互補與共進的地方。感謝鄭教授的報告，看到台灣和日本在未來產業發展時，可以互相互補和接軌的地方，也提醒日本產業結構轉型，所面臨到的困局，以及台灣應該改革的方向。

柯建銘表示，新政府過去這兩年多來的努力，就是要透過更多制度性的改革，讓台灣更好。改革，就是為未來、為下一代找尋更好的出路。民進黨將會持續這條改革之路，為台灣更好的未來打底奠基

(中時 )