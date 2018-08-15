花博卡申請量逾110萬張！9月3日起區公所臨櫃也可申請

2018年08月15日 15:28 中時 盧金足

今年11月3日至明年4月24日花博展出期間，市民憑花博卡可享一日免費參觀花博園區，且當日不限次數的專屬優惠，之後再入園也有半價優待。（盧金足翻攝）

2018台中花博盛會快來了，你領到花博卡了嗎？花博卡除享免費一日參觀花博、台中公有停車場停車費5折、當悠遊卡搭乘免費10公里等優惠，特約商店優惠更已達2000多家，目前申請量已逾110萬張。台中市政府交通局為便利市民申辦，9月3日起開放各區公所臨櫃也可辦卡，請市民攜帶設籍台中市的身分證，隨到隨辦並領卡。

台中市府交通局長王義川表示，由於花博卡集各項優惠與便利於一卡，開放申辦以來市民熱烈迴響，創下全國申辦單一記名票卡最快達成百萬張的紀錄，累計申請數已超過110萬張。

花博即將於11月3日開幕，為順應市民期待，交通局協調各區公所人力，並同步佈設製卡電腦設備，自9月3日起，攜帶設籍台中市的身分證即可前往各區公所臨櫃申辦花博卡，隨到隨辦並領卡。

此外，如不便親自申請者，也可事先填妥花博卡申請同意書後，連同個人身分證委託親友（受託人亦須出示身分證）至區公所臨櫃申辦。

王義川強調，若申請人未滿20歲時，仍須經法定代理人同意，並請法定代理人於花博卡申請同意書親自簽名後，且攜帶設籍台中市的身分證，始得辦理。如於6月20日前申請，至今仍未拿到花博卡，可撥打電話04-22289111分機60325交通局羅小姐或戶籍所在地公所，確認申請進度。

交通局指出，今年11月3日至明年4月24日花博展出期間，市民憑花博卡可享一日免費參觀花博園區，且當日不限次數的專屬優惠，之後再入園也有半價優待。

另外，包括搭乘台中市公車10公里免費、9/1起台中公有停車場停車費5折，以及肯德基、必勝客、心之芳庭、歐都納等超過2000家花博特約商店的好康折扣，呼籲還未申辦的市民盡早申請，早日享受各項便利與優惠措施。

(中時 )