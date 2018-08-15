台北》高嘉瑜不甩民進黨配票？市黨部：還沒跟議員談

2018年08月15日 15:16 中時 陳燕珩

台北市議員高嘉瑜擁有超高知名度，近期又屢躍上媒體版面，被視為超級吸票機，有媒體報導年底選戰她不甩民進黨配票，恐讓同黨選區議員掉1到2席。不過，高嘉瑜今澄清，市黨部根本還沒找他們談聯合競選事宜；民進黨北市黨部主委陳正德也說，目前只有3區已談妥，港湖區還在喬時間，會尊重每個議員意願。

高嘉瑜2014年在內湖、南港區橫掃超過3萬4000票，在民進黨37％得票率中，一人獨拿15.59％，不僅遠遠高過同黨議員李建昌、江志銘、王孝維，甚至成為當年北市最高票議員。近期雖然高身陷「友柯」風暴，但支持度有增無減，外界預期年底她得票率仍會衝高，若不配合黨部配票，恐讓同黨議員掉1到2席。

高嘉瑜今出面喊冤說，市黨部還沒找議員談聯合競選，何來拒絕配票之說？她強調，上次黨內最後一席當選議員還贏過國民黨落選者8000票，這次藍營又多提一席，按局勢來看，民進黨不至於掉2席，應該4席會全上。後續看市黨部認為什麼做法有利，原則上會配合，當然希望大家一起當選。

不過，高嘉瑜也說，近幾年民進黨北市議員選戰雖有聯合競選，但很少在配票，依現在的社會氛圍，很難規範選民一定要配票，選舉還是看個人努力，若市黨部有他們的考量策略，還是會盡力配合。

同選區議員李建昌則說，這次民進黨台北市選情極為艱困，為了讓席次極大化，希望採取聯合競選策略，目前還沒談到港湖區，他認為高嘉瑜應該不會排斥，希望大家一起努力。

市黨部主委陳正德表示，目前已跟大安文山、中正萬華、松山信義區談好，該3區議員都同意聯合競選，後續會與另3區議員談，主要是談聯合看板、文宣、聯合造勢、掃街和配票事宜，目的是希望游離票不要集中特定候選人身上，確保當選席次極大化。

(中時 )