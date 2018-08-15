高雄女中女教師拒借演藝廳　遭市府官員辱罵：賤人！

女老師在臉書發文，未出借演藝廳遭辱罵「馬的！賤人！」過程。（圖／翻攝高雄女中王姓女老師臉書）

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中時電子報
女老師氣結遭女股長辱罵「馬的！賤人！」。（圖／翻攝自高雄女中女老師臉書）

又見官員耍官威！高雄市教育局黃姓女股長因為要舉辦音樂比賽，遂向高雄女中王姓女老師商借該校演藝廳，由於借用時間與校慶撞期，遭王老師婉拒，不料竟然情緒失控爆出口，罵女老師：「馬的！賤人」。

高雄女中王姓女老師，因協調場地問題遭教育局官員罵「賤人」，覺滿腹委曲。（圖／翻攝當事人臉書）

女老師14日晚上委曲的自己臉書發文：「教育局要借我們學校場地（演藝廳）辦音樂比賽」、「借的時間剛好是我們學校校慶，所以她（教育局股長）希望我們能改校慶時間、」、「這是什麼自我中心的邏輯」、「借你辦一場本校無人參加的音樂比賽，要犧牲全校近2800名師生的校慶。」。女老師還說，拒絕女股長後，對方竟在電話中怒罵她：「馬的，賤人！」。

據《ETtoday新聞雲》取得女老師與黃股長的手機LINE對話截圖，女老師不敢置信教育局官員爆粗口，反問女股長：「您剛剛說馬的，賤人？我有聽錯嗎？」女股長連忙解釋：「我們剛剛同仁在開玩笑跟我鬧、抱歉讓你見笑了！」，女老師再問：「可是你在跟我講電話耶！」女股長回：「我們弄公文弄到精神崩潰了，所以就會鬧」，女老師再質疑：「所以才這麼直接？」，女股長解釋「當時她以為通話結束，與同事嬉鬧才會讓不雅粗口傳入電話，並解釋所謂的「賤人」是教育局同仁在罵她。

雖然女股長再三解釋是同事嬉笑、將罵她的話傳入電話中，但女老師：「您同事的聲音跟你好像啊！我聽起來就像是您的聲音呢！」、「社會教育科嬉鬧全是髒話…我不清楚哪個人能忍受你們這樣的玩笑呢！…這種言論對我來說是羞辱！」由於黃姓女股長目前出差，尚未獲得她的回應。

(中時電子報)

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