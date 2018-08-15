柯志恩問蔡英文： 第一位女總統 究竟為慰安婦做了什麼？

2018年08月15日 15:21 旺報 潘維庭

8月14日是國際慰安婦紀念日，國民黨立委柯志恩今天在臉書表示，每年的這一天，全球各地皆有抗議活動，除了提醒世人歷史的傷痛與真相不容抹滅之外，更呼籲日本政府應對受害者正式道歉，並擔起應付的賠償責任。長期關注慰安婦權益的「台南市慰安婦人權平等促進會」，更於市區設置全台第一座慰安婦銅像，昨日舉辦揭幕儀式，盼能彰顯台灣慰安婦人權與尊嚴不可遺忘與忽視。

柯志恩指出，看到民間人權團體多年來積極協助台灣慰安婦伸張權益，並向日本政府聲討公道，讓人不禁想問，最喜歡高舉「轉型正義」大旗的蔡政府，究竟替慰安婦做過什麼努力？尤其是身為女性的蔡總統，上任之後似乎把「慰安婦」的議題鎖入記憶的黑箱，假裝遺忘。

柯志恩回顧蔡總統從參選到就任後，曾經提出三次有關慰安婦的言論：

一、2015年婦女救援基金會出資，推出以台灣慰安婦為主題的紀錄片《蘆葦之歌》，當時蔡英文看過後說：「這是推動轉型正義的第一步。」

二、2016年選前，時任候選人蔡英文說：「民進黨一直主張應該積極和日方交涉，讓上一代長輩受到的委屈可得到補償，政府都到這時候還沒進展，還把責任推給在野黨。」

三、2016年1月，慰安婦小桃阿嬤過世時，蔡英文說「阿嬤們年紀都大了，向日本提出慰安婦求償道歉之事應加速處理，當選後也會積極來做，希望不要讓上個世代的阿嬤失望。」

柯志恩批評，民進黨執政兩年多了，選前所有承諾均淪為空談，因為深怕得罪他們最「麻吉」的日本政府，不敢、更不願去處理。還記得當初在審查「促進轉型正義條例」的時候，針對威權統治時期的追溯時間，在野黨與專家學者紛紛建議轉型正義應追溯至日據時期，將原住民、慰安婦納入審查範圍，才能夠真正照顧每一位台灣人的權益，「一心想追殺國民黨的民進黨，想當然爾這些公允的建議通通被民進黨以多數決被封殺掉。」

柯志恩稱，請問蔡總統，說好的「台灣慰安婦轉型正義」究竟在哪裡？想必只有蔡總統心目中的政治正確才符合「轉型正義」及「台灣價值」吧？難怪台南市政府會把在「國際慰安婦紀念日」設置慰安婦銅像的揭幕活動，定調為「只是國民黨的政治活動」，「呼籲蔡總統，妳說過的話以及有無實際作為都將在歷史留下紀錄，迴避一時，終究逃不過歷史的審判。」

(旺報 )