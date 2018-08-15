中國史併入東亞史 學者憂心：未來史觀被日本主導

2018年08月15日 15:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

蔡政府積極去中國化後，是否要遂行台灣導向日本化的另一終極目的？高中歷史課綱日前經課審會通過後，未來中國史將納入東亞史授課，由於此架構論述為首度嘗試，已有學者擔心，這方面的編書人才難覓，再加上日本東亞史料多，最後史觀恐淪為研究日本的學者主導。

聯合報報導，中研院近代史研究所研究員朱浤源指出，未來中國史是在東亞架構下呈現，牽涉範圍更為廣泛，台灣要找到這塊領域的編書人才將有難度，因為目前倡議的都是台灣史學者，他們對東亞史的熟悉度，不若研究日本的學者，他表示，到時編教科書恐需參考日本作品，或借重東洋史專業人才。在日本東亞史料多的情況下，最後史觀可能被日本主導。

一不具名的教科書作者坦言，嘗試用東亞脈絡書寫中國史，還得將蒙古、中亞、日本、朝鮮半島和東南亞全部放進東亞史，對於學生、老師和教科書作者而言，都是很大挑戰。編寫時間如此倉促，一位負責編撰高中歷史科的作者透露，其實「各家出版社都很頭痛」。

對於未來史觀可能走向日本化，網友紛紛留言，「感覺台灣是不是又要變成日本殖民地？」、「台灣為什麼就不能和韓國一樣不卑不亢呢？」、「搞了半天，用東亞史來寫課綱……是為了回歸民進黨跟李老頭的祖國『日本 』」、「這個新課綱很明顯是殖民者史觀耶！日本統治前都不算台灣史喔？」

(中時電子報)