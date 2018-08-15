扯爆！食藥署1個月前稽查 元山黑心蛋液竟合格

桃園市衛生局在元山蛋品廠內發現大量破損蛋。（圖／衛生局提供）

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中時電子報
元山蛋品公司將變質、長蛆的蛋品製成黑心液蛋販售，食藥署日前稽查沒發現，食藥署認為業者特意規避稽查，利用假日從事不法行為。為食藥署稽查業者生產的蛋液，非元山蛋品蛋液。（食藥署提供）

桃園「元山蛋品」收購過期、發霉的臭雞蛋，混人一般蛋液，從2016年起賣給餐廳、烘焙坊，但食藥署今公布6至7月專案查稽結果，元山的原蛋液、未殺菌液全蛋、未殺菌液蛋黃竟全數合格。食藥署坦言，業者刻意規避稽查，將提高不定時稽查強度及頻率。

去年底全台第二大蛋商的萇記泰安蛋品公司，被發現將發霉蛋、發臭蛋，打成液蛋販賣後，桃園地檢署又於日前搜索桃園市的元山蛋品公司，在工廠發現大量破損、發霉及長蟲的黑心蛋液，已知從2016年起流入各大通路商；食藥署也說，早已知元山蛋品環境惡臭、有問題。

但食藥署今公布的今年6至7月底，全台37家生產液蛋產品業者展開大稽查結果，竟發現不合格名單中，賣黑心蛋液的桃園「元山蛋品」公司，名列其中，但僅環境衛生不合格被限期改善，在產品方面，則只有未殺菌液蛋白檢出沙門氏菌，只被罰6萬元，其餘三項液蛋黃、液全蛋及原蛋液均合格，遭外界抨擊稽查破功。至於萇記泰安蛋品，現址則已改為其他公司物流倉庫，已不在專案查核對象中。

食藥署表示，桃園市衛生局是於6月12日前往元山蛋品稽查，當時場區、環境衛生確實不符合規定，經限期改善後，於7月5日複檢合格，至於液蛋產品檢出沙門氏桿菌，則已要求業者下架回收及銷毀。

對於地檢署上周搜索元山蛋品，場區、環境惡臭外，還發現黑心蛋液，該署坦言，業者會刻意避開稽查，會利用例假日將臭蛋混入一般蛋液，食藥署將提高不定期稽查強度及頻率。

(中時電子報)

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