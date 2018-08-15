三星Galaxy Note 9單機最高近4萬「不費力總監」蔡依林登場

三星Galaxy Note 9全新「不費力總監」蔡依林登場。（三星提供）

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三星全新旗艦機Galaxy Note 9今（15日）正式在台灣上市，除此以外還有Galaxy Watch智慧手表、Tab S4、及Tab A 10.5等全新商品也同步宣布上市訊息，現場更請來Galaxy Note 9代言人蔡依林Jolin以「不費力總監」姿態出席活動，她自言此次的代言就跟現在的自己很像，都會找最不費力的方式執行事情，而全新的S Pen遙控功能也是她最愛的新功能之一，自己本身也是Note系列的愛好者，就像畫圖、簡報時都會以用S Pen進行，加上現在的DeX只要簡單轉HDMI即能使用，「新的雙螢幕功能，以後不怕在簡報時被看到私人訊息。」。

三星Galaxy Note 9率先在台灣推出湛海藍配黃色S Pen、薰衣紫、霧金銅三大色，6GB RAM/128GB定價為3萬900元，還有特別推出湛海藍色的8GB RAM/512GB版本，定價為3萬8900元，即日（15日）起下午4時即於三星官網開放預購，20日前預購享原廠黑色S Pen、指定原廠配件購物金2000元，而購買512GB版本即送1年個人行動裝置保險，就連Jolin也大喊「我一定會買藍色的！」，而參加預購的消費者可將提早於22日提早取貨，24日全台通路正式開賣，期望此次Galaxy Note 9銷量有20%的成長，數量則大概期望有10%成長。

另外此次還特別與國際知名手遊《黑色沙漠 MOBILE》合作推出獨家專屬的Galaxy Note 9限量版，內含湛海藍 128GB的Galaxy Note 9、獨特女武神造型背蓋及三星獨有三世代寵物稀有虛寶，定價為3萬1400元，即日起至9月30日在指定通路開賣。

而三星首將Gear家族併到Galaxy Wearables，全新推出的Galaxy Watch智慧手表就將在台率先推出Wi-Fi版本，分別有46mm星燦銀藍牙版，定價為1萬1500元，以及42mm的午夜黑、玫瑰金藍牙版，定價為1萬500元，預計將於9月17日全面開賣，10月31日前凡購買送指定表帶，包括鱷魚紋等手工皮革，而LTE系統則仍在測試當中，希望今年第4季會推到市場上。

最後就是全新的Galaxy Tab S4及Galaxy Tab A 10.5也將於本月底正式上市，Galaxy Tab S4將推出Wi-Fi及LTE兩個版本，64GB的分別為1萬9900元及2萬4900元，而256GB的Wi-Fi版則是2萬4900元，另外Galaxy Tab A 10.5則推出32GB的Wi-Fi版定價為1萬900元，LTE版則為1萬3900元，給消費者更多的選擇。

(中時 )

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