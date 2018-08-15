中市府破獲達新偷排廢氣並裁處共1億元 地檢署今起訴業者

2018年08月15日 15:52 中時 盧金足

關連工業區達新公司2017年被檢舉疑似違法繞流偷排廢氣，台中市政府環保局啟動檢警環聯合稽查，2017年7月21日聯合台中地檢署、行政院環保署查緝，發現繞流排放廢氣罪證確鑿，並有逃漏申報空汙費情形，環保局現場告發並扣查相關物證交由地檢署偵辦，15日起訴。

環保局表示，市府查獲達新違法後，依法立即裁處120萬5000元，並將依空汙法、業務登載、申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌，追繳業者漏繳空汙防制費2倍金額，總額超過1億元；同年9月已撤除該廠操作許可證，並令停止生產，之後也陸續稽查，確認該廠已無運作。

環保局指出，該局2017年7月21日聯合台中地檢署檢察官王銘仁，率領包括保七總隊第三大隊第二中隊、及環保署中區環境督察大隊等單位，針對達新公司中港廠進行稽查，現場人贓俱獲發現該公司的廢氣有繞流排放情形，並從查扣的證據中發現有逃漏申報空汙費的情形，稽查事證當場交由地檢署偵辦，今日檢察官提起公訴。

環保局表示，市府當時即依法告發，裁處120萬5000元，達新已完成繳交；此外，市府也將依違反空氣汙染防制法第23條(管線破損未收集廢氣)、第24條(未依許可內容操作)、第33條(專責人員未履行空汙防制責任)及第47條(不實申報)，依法追繳業者逃漏繳空汙防制費的2倍金額，加上該業者另有刑法詐欺得利等罪嫌，追繳總額將超過1億元，達新目前已先行繳交6千多萬元空汙費給地檢署，將進一步回繳市庫。

環保局指出，自查獲後，達新公司中港廠於同年8月11日申請自行撤除操作許可證，經環保局8月23日至該公司現場確認現場無操作、設備已斷電後，環保局於同年9月4日回覆同意撤證。為確保該廠停止操作，環保局也於今年3月14日再度會同保七大隊、台中市調處前往巡查，發現該廠部分機台及連接管道皆已拆除，確認至今皆無復工跡象。

環保局長白智榮表示，汙染改善是企業應盡的責任，達新公司做了最不好的示範，市府依法裁處，並交由地檢署偵辦起訴；盼透過此案例，提醒各企業做好汙染改善，避免侵害民眾健康。

(中時 )