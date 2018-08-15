男大生用一款app 釣出一個婊子女友

2018年08月15日 15:52 中時電子報 張達智

彼此信任的男女朋友，互用對方手機是很平常的事。一名男大生也是這麼想，只不過他沒想到女友會在他的手機偷偷裝追蹤app，更沒想到，因為這個app，男大生竟然發現自己戴了頂大綠帽！

一名網友匿名在網路論壇【Dcard】貼文表示，他和女友彼此信任，都知道對方手機密碼，前幾天女友躺在床上玩他的手機，他也不以為意。但之後女友行為可疑，還常常一直霸佔著他的手機很久，他覺得奇怪就認真翻了一下手機，竟發現多了一款追蹤app！

他氣憤數年來建立的信任感毀於一旦，便找女友理論；一開始女友支支吾吾，在逼問下，才發現原來自己戴了頂大綠帽！原來女友與學長偷偷曖昧好幾個月，這幾天學長還常來家裡找她，裝追蹤app是為了掌握男友行蹤，不讓自己出軌行為被發現！

男大生氣憤表示「這是一個要捉姦反被捉姦在床的概念吧」，感嘆4年感情竟以這麼殘忍的結局分手，又說「很慶幸甩了這個婊子」，只是「感情的終點竟然是一款app 真的醉了」。

有網友看了男大生的遭遇表示，「怎麼會有這麼笨的女生 明明 Google map就有分享位置的功能了 幹嘛另外裝app」、但也有人說「因為很多女生是不懂科技產品的 所以不知道google地圖應該是多數喔」。

不過也有資訊工程學系網友認為貼文者是自己想用追蹤app，表示「這釣魚太爛了吧 定位app寫一個都不難ㄛ」。

(中時電子報)