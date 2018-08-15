新北「郝劭文」豪宅開毒趴 找來陸籍E奶妹助興

毒蟲找來身材姣好的中國大陸籍周女助興。（譚宇哲翻攝）

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主辦毒趴的唐姓男子相貌、身形神似影星郝劭文。（譚宇哲翻攝）
警方持搜索票上門查緝。（譚宇哲翻攝）

28歲唐姓男子日前在新北市三重區一處高級社區內開毒趴，大手筆花了1萬6000元找來27歲中國大陸籍的E奶辣妹助興，警方接獲通報上門查緝，當場逮獲3男1女並起出大量毒品咖啡包及K他命，訊後依毒品罪嫌送辦。

據了解，唐男有多項毒品前科，長相、身形神似影星郝劭文，唐男上月中旬以每月4萬元租下三重區三賢街一處高級社區作為掩護，實際上在裡面販毒、開毒趴，由於出入複雜引起社區住戶注意，向警方通報。

警方表示，經過多日蒐證，於本月11日前往該租屋處查緝，當場逮到唐男、43歲許男、39歲湯男以及中國大陸河南籍周姓女子共3男1女正在開毒趴，屋內查獲60包毒品咖啡包、2包梅粉及1包K他命，還有疑似毒品交易不法所得13萬元，一併帶回偵辦。

唐男到案後供稱，毒品是大家共同持有吸食，但他沒有販毒，外送茶周女則是在通訊軟體看到，雙方談好從晚上10點到隔日早上8點提供不限人數、不限次數性交易，由於周女外貌身材姣好，他以1萬6000元價格包下；不過，持觀光簽證來台的周女否認性交易，警方訊後依毒品罪嫌將3男1女移送法辦。

三重警方表示，暑假期間警於轄區各處積極宣導「安居緝毒專案」，並透過通訊軟體LINE 與各個社區管委、保全建立「友善通報網」群組。透過反毒通報網，加強掃盪，減少吸毒人口，承諾社區民眾安心無毒的生活環境。

(中時 )

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