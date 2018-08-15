整兵歪風再起？空軍退役士兵控遭下士學長惡整

台南空軍443聯隊傳出疑似老兵欺負新兵事件。（圖取自台南空軍基地臉書）

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整兵歪風再起？空軍443聯隊退役朱姓士兵指控服役期間遭彭姓下士要求違規燒廢紙，對方還點火燒傷他的臉部及雙手；事後，長官不僅拒絕讓他搭救護車送醫，更強迫他簽和解書才能提前退伍。但軍方說，朱員所言與事實有出入，而該案因未及時呈報和違規燒紙部分，將懲處相關幹部。

朱員指出，他因簽服志願役，今年初被分發到空軍443聯隊第9作戰隊擔任機務工作。今年1月19日下午，陳姓士官長要求他出公差與數位機務人員共同銷毀2箱文件，由彭姓下士帶隊作業。

當時，彭要求他負責燒紙，過程中還倒入易燃物「石腦油」，並要他持打火機點火，但他以安全因素拒絕，還將打火機還給彭；沒想到，才剛一轉身，彭就點火閃退，大火突然噴向他，造成他左右手及臉部均嚴重灼傷。

事後，他先被送到基地醫務所緊急處置；但因醫官建議送醫，他已坐上救護車，卻硬被陳姓士官長叫下來，還在醫務所多待半個小時，才由陳以自用車載到成大醫院，陳更要求醫務所不要呈報此事。

朱員表示，意外發生後，彭姓下士不僅沒有道歉，還怪他不小心；軍中內部報告也是隱瞞事實，讓他覺得軍中十分黑暗，他的遭遇簡直就是洪仲丘案翻版，為活命只好被迫簽下和解書並賠款9萬7000元，才提前於7月1日退伍。

443聯隊政戰部主任彭玉家認為，經調查，進行燒紙作業時，帶班幹部為燒快些才加入石腦油類的助燃劑，但因未考慮風向，導致燒起的火勢「烘」到朱員。朱員因皮膚紅覺得刺痛，先送醫務所沖水半小時，傷勢看起來不嚴重，但因醫官建議就醫，幹部才開自用車送他到成醫。

彭玉家還說，朱員是淺二度灼傷，經住院觀察，隔天即出現水泡，再過1天水泡就消失，接著脫皮逐漸復原。

至於他在4月1日申請提前退伍，軍方也依公文最速件程序讓他退伍，沒有壓公文，也沒有強迫簽和解書後才同意退伍，事實不像他說的那樣。但因為部隊幹部未及時呈報此案，也違規用火燒紙，將依規定懲處相關幹部。

(中時 )

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