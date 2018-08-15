3萬呎失壓瞬降驚魂！ 英廉航嚇壞機上乘客

英國廉航Jet2旗下的波音737客機。（達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，一架編號LS252、隸屬於英國廉價航空Jet2旗下的航班，於上週五（8/10）從由葡萄牙飛往英國里茲（Leeds）途中，在空中發生機艙失壓、造成客機高度急降3萬呎，不僅嚇壞機上所有乘客，不少人更感到耳朵內快要「爆炸」。所幸在機長穩住客機後，轉降法國波爾多機場（Bordeaux），才平安讓這起空中驚魂記順利落幕。

美天主教會驚爆 包庇神父侵害千名兒童數十年
二戰終結73週年 日本東京彷彿「平行世界」

Jet2 flight makes emergency landing in France after cabin pressure failure

不少有「劫後餘生」感覺的乘客，其中一名名為傑克森（Andrew Jackson）的乘客，透過自己的臉書報平安，他表示，「感謝Jet2航空讓我們平安降落波爾多，當時機艙內的狀況，就像地獄一樣恐慌、許多人以為飛機會崩潰且自己會死掉，甚至真有人因氣壓變化而暈眩。」

廉航Jet2的發言人，隨後也對此驚魂表達最大的歉意，並安排機上旅客、轉乘其他航班前往目的地，對於飛機機械故障的原因，已派人進行深入調查；並再次強調、乘客搭乘安全就是他們首要的責任！

總部位於里茲的Jet2航空，2002年成立、現有59架飛機服役，負責營運歐洲中短程航線共58條，共有約4,000多名員工。現役機隊中有3種機型：波音（Boeing）737-300、737-800與757-200，Jet2航空也因為搭上背包客旅行潮流，讓它多年來的載客量與航班數是逐年上漲的趨勢。不過，Jet2航空卻經常因為「怪異現象」登上版面，上回是一人搭乘的專機，因此讓它聲名大噪。

(中時電子報)

文章來源：Terror at 30,000ft as Jet2 flight from Portugal to Leeds makes emergency landing in France when cabin pressure fails

文章來源：Jet2 passengers feared ‘they were going to die’ as cabin pressure FAILED mid-flight

更多精彩新聞請見國際頻道！
南韓外交部：對安倍獻祭靖國神社… 朝俄光復節互致賀電 普京：願與…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。