3萬呎失壓瞬降驚魂！ 英廉航嚇壞機上乘客

2018年08月15日 16:13 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，一架編號LS252、隸屬於英國廉價航空Jet2旗下的航班，於上週五（8/10）從由葡萄牙飛往英國里茲（Leeds）途中，在空中發生機艙失壓、造成客機高度急降3萬呎，不僅嚇壞機上所有乘客，不少人更感到耳朵內快要「爆炸」。所幸在機長穩住客機後，轉降法國波爾多機場（Bordeaux），才平安讓這起空中驚魂記順利落幕。

Jet2 flight makes emergency landing in France after cabin pressure failure

不少有「劫後餘生」感覺的乘客，其中一名名為傑克森（Andrew Jackson）的乘客，透過自己的臉書報平安，他表示，「感謝Jet2航空讓我們平安降落波爾多，當時機艙內的狀況，就像地獄一樣恐慌、許多人以為飛機會崩潰且自己會死掉，甚至真有人因氣壓變化而暈眩。」

廉航Jet2的發言人，隨後也對此驚魂表達最大的歉意，並安排機上旅客、轉乘其他航班前往目的地，對於飛機機械故障的原因，已派人進行深入調查；並再次強調、乘客搭乘安全就是他們首要的責任！

總部位於里茲的Jet2航空，2002年成立、現有59架飛機服役，負責營運歐洲中短程航線共58條，共有約4,000多名員工。現役機隊中有3種機型：波音（Boeing）737-300、737-800與757-200，Jet2航空也因為搭上背包客旅行潮流，讓它多年來的載客量與航班數是逐年上漲的趨勢。不過，Jet2航空卻經常因為「怪異現象」登上版面，上回是一人搭乘的專機，因此讓它聲名大噪。

(中時電子報)