黨產會辦聽證會 學者律師互嗆

2018年08月15日 16:36 中時 季節

黨產會於15日上午，就民族、民權及國家發展三個基金會之財產是否應移轉為國有，舉辦聽證會，三個基金會與欣裕台公司委託的律師均主張依法基金會本金不能動支，並質疑黨產條例已被法院認定有違憲之虞，聲請釋憲了，聽證會根本不該辦。律師也跟黨產會找來的學者對嗆，場面火爆。

黨產會委員李晏榕為聽證會主持人，她表示聽證會有兩大爭點，第一點是三個基金會已被認定為國民黨附隨組織，那麼早先也被認定為國民黨附隨組織的欣裕台公司，捐助三個基金會各三千萬基金，是否為屬於不當取得財產？第二個爭點是：如果這些錢是不當取得的，是否要將之移轉為國有？

三個基金會和欣裕台公司的律師均強烈駁斥黨產會的觀點，一致指出黨產條例已被行政法院認定有違憲之虞，聲請釋憲了，黨產會根本不該繼續辦聽證。他們也指出，這三千萬元是基金會的本金，依法不能動支，也不能移轉給國有。出席的內政部民政司官員被問到時，也表示本金確實不能動支。

然而黨產會找來的學者文化大學教授許惠峰隨即回嗆，他開場就講明自己是黨產會找來的，又有民進黨籍，如果有人要推論他是打擊國民黨的打手，他也尊重，但誰能解釋違憲？只有大法官會議，如果聲請違憲與否了相關法條就不能適用了，那國家怎麼運作？

許惠峰更聲稱不滿意黨產條例，認為權力太小、太斯文，就像書生對付過去的強盜，強盜還說書生不文明，不當黨產處理就是政治問題，只是民主時代要用法律程序手段。他還質疑這些基金會說是要做公益，成立三年了卻只花錢在人事費和董事出席費上，根本就只是想把錢存在那邊。

但國家發展基金會請的律師葉慶元旋即質疑許惠峰是文化現任院長和主任，屬行政職，卻又是多年執業律師，是否有違法兼職問題？葉慶元也感嘆的對著台下的黨產會委員表示，自己剛考上律師時，參加司改會議，看著他們當初說法律有違憲之虞，政府就不應該執行 ，如今法院一再說這樣執行有違憲之虞，他們為何還要一直做？

許惠峰則回嗆已查過自己沒有違法，若還是覺得有可以檢舉。

黨產會委員鄭雅芳也質疑三個基金會章程皆規定用於補助相關活動的經費不得少於收入之6成，為何三年來都沒有這樣的支出？

對此民權基金會請的鄭雅玲律師怒嗆回去，表示因為黨產條例，而沒人敢捐錢給這三個基金會，也沒有人敢來申請補助。民族基金會的謝時峰律師亦表示，收入來源只剩下本金三千萬每年產生三十萬的孳息，實在很難推公益活動，不過基金會的主管機關內政部都沒有對這點質疑，那黨產會就不該把重點放這。

(中時 )