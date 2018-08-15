評論》815大停電周年 國民黨對核養綠壁上觀 甘做非核禁臠

2018年08月15日 16:25 中時電子報 喻華德

今天是「八一五大停電」事件一周年。蔡政府仍然不斷以各式言論美化臺灣已陷入實質缺電的危機。在與能源或輻射相關的公投中，中國國民黨支持「反空汙公投」及「反核食公投」。但是對關乎人民基本用電人權、與民眾健康直接相關（減少空汙）、決定國家競爭力與能源自主的「以核養綠」公投，國民黨卻畏懼表態支持會丟選票，因此除了部分候選人表態支持外，國民黨中央仿佛「以核養綠」公投不存在。這種自相矛盾的雙重標準，恐怕中間選民完全看在眼裡。

「反空汙公投」的問題在於，只有核能與火力這兩種可以24小時持續發電、發電成本最低的方式可以作為「基載電力」。蔡政府堅持「非核家園」，因此推動深澳火力。國民黨既要拿香跟拜「非核家園」的神主牌，不支持核一、二、三延役及核四商轉，同時反深澳火力，請問電要從哪來？要減少火力，最有效的方式就是增加核能機組，問題是國民黨歷任新北市長，包含候選人侯友宜都「只要核能發的電卻不要核廢料」，反對用過燃料棒乾式貯存，長期刁難臺電。常年對核能的傷害跟民進黨相比顯然是半斤八兩，兩黨同樣不把人民用電基本人權、免於因長期空氣品質持續惡化罹癌的自由、產業競爭力、國家能源獨立自主當一回事。

而「反核食公投」更凸顯了國民黨是一個「空有民粹、不尊重科學與專業」的政黨。在日本京都大學攻讀醫學博士的廖彥朋、旅日部落客小松漢娜等人，曾親自走訪福島。他們均指出「反核，不要再有下一個福島」，是臺灣民眾對日本人的「風評被害」，亦即以不實資訊迫壞其評價。造成福島受災的主因是海嘯，而因核子事故而封鎖的管制區，據資料指出97%已可讓居民返回居住或耕種。顯見反核團體多年來造謠的福島寸草不生禁不起科學檢驗。

某些關鍵政治人物稱「沒有核安就沒有核電」。問題是國民黨哪一位縣市首長、立委有核工專業可以認定核安？核四經過5個國際核能管制單位的審查，也就是世界核工專家一致認可核四一號機的安全性，結果在國民黨執政時期被封存。同樣地邏輯，日本福島產品是否遭到輻射污染，也有專家及相關機制把關，國民黨也不尊重其專業，只想以與綠營政策相反的公投獲取選票。

然而「以核養綠」公投，比起「反空汙」及「反核食」公投。不但能以世界公認對環境影響最小的核能支持再生能源的發展，有效減少二氧化碳排放避免臺灣成為「全面霾伏」。更與民進黨為了廢核的龐大利益，不計代價蠻幹「非核家園」，「以核養綠」公投相比具有高度正當性，又民進黨擁有明顯區隔。尤其在去年的八一五大停電，和今年層出不窮的各種跳電事件相比，臺灣電力供應已經在走鋼索可謂無人不知、無人不曉。

檢視目前國民黨表態支持以核養綠者並協助連署者，共有新竹市長參選人許明才、基隆市長參選人謝立功、立委黃昭順、市議員謝龍介、王鴻薇、徐弘庭及市議員參選人唐慧琳等合計31人，非國民黨籍的另有侯漢廷。但國民黨卻「仿佛沒有黨中央」，僅有前總統馬英九及前行政院長張善政公開表態支持。而臺北市長參選人丁守中則是改變態度稱不反對核四。國民黨對攸關民生的關鍵核能議題作壁上觀的態勢非常明顯。

此舉形同告訴選民，如果想用選票教訓蔡政府，面對和稀泥的國民黨也只能含淚投票。問題是國民黨自從政黨輪替以及吳敦義接任黨主席後，在此類關鍵議題上和稀泥的態度，也讓不少人感到不滿。這些選民縱使不投民進黨，也未必會投國民黨。

而民進黨的支持者更是展現出高度「反民主」的意志來反對以核養綠公投。如果以核養綠公投通過，公投的結果就能展現究竟擁核與反核誰才是貨真價實的「七成民意」，也就是說如果反核是主流民意，則以核養綠公投的結果是反對票超過贊成票，但是綠營支持者根本不敢直接公投對決，因此只會以跳針式的不實論述自我催眠非核才是世界趨勢。

以核養綠公投不但是中華民國首次由公民自救發起的關鍵公投，連蔡英文總統都親自出面駁斥，顯見民進黨對其懼怕的程度。若國民黨繼續對最能與民進黨做出區隔的「以核養綠」公投壁上觀，一旦以核養綠公投連署失敗，幾乎可以斷言國民黨公開支持的反空汙及反核食公投，對年底的選情不會有任何邊際效益。

(中時電子報)