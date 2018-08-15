麻豆精品文旦上市　直播拍賣做公益8顆12500元賣出

文旦產期到來，農委會主委林聰賢(中)、立委黃偉哲(右)等人到果園現採文旦，上網拍賣做公益。(莊曜聰攝)

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搭上直播熱潮，鮮採文旦上網拍賣，原價2000元的文旦由義美食品以12500元得標。(莊曜聰攝)

文旦季來了！8月中旬正式進入產期，麻豆是文旦重要產地，農委會近年積極推動農產品產銷履歷、產地團體商標雙認證，麻豆農會今年更推出雙認證的高級文旦禮盒，15日在果園舉辦現採直播拍賣記者會，農委會主委林聰賢親摘文旦並主持直播拍賣，首個禮盒起標價2000元，由義美食品以12500元得標，全數捐做公益。

台灣文旦種植面積約4200公頃，台南、花蓮、新北、雲林、苗栗、宜蘭等地都有生產，其中台南麻豆栽培近千公頃，且歷史悠久，是主要產區之一，「麻豆文旦」在市場夙負盛名，今天上午在麻豆農民郭清淵的文旦園舉行記者會，當場鮮採文旦並上網直播拍賣做公益，象徵文旦正式上市。

細雨不斷，果園現場泥濘，但澆不熄熱情，農委會主委林聰賢、立委黃偉哲、麻豆農會總幹事孫慈敏等人在郭清淵的解說下，體驗農民採摘文旦的過程，相當有趣，林聰賢說，雨水象徵風調雨順、遇水則發，麻豆文旦全台知名，最有話語權，現在進入產季，請消費者多支持在地農產。

搭上網路熱潮，採果過程全程在臉書直播，眾人採摘的鮮果也立即上線拍賣，農民郭清淵的文旦連續3年參加台南市府的評鑑，去年獲得特等獎，品質不錯，由精緻木盒盛裝的8顆文旦2000元起標，最後由義美食品出價12500元得標。

麻豆農會今年也推出農產品產銷履歷、產地團體商標雙認證的高級禮盒，6顆裝1500元、2顆裝的則有650元、350元兩種。

(中時 )

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