台南果菜市場多人鬥毆　2人腹部中刀送醫

2018年08月15日 16:38 中時 李其樺

警方從陳男家中起出作案槍枝。（李其樺翻攝）

台南市31歲林姓男子與曾姓男子日前在市區酒店起衝突，14日凌晨雙方人馬相約在新化果菜市場停車場「輸贏」，過程中有2人腹部中刀送醫。警方獲報逮捕林嫌等5人，將擴大偵辦追查其他共犯到案。

警方調查，來自佳里區的林姓男子14日凌晨1時許與友人在台南市區某家酒店飲酒，與來自新化的曾姓男子發生口角，雙方在酒店起衝突，林男心有不甘，當場嗆聲要曾男出來「輸贏」，雙方於是約在新化果菜市場對面的停車場談判。

凌晨5時許林男糾集陳男、朱男、黃男和另名陳男共7車15人前往談判，曾男也不甘示弱，找來新化在地10名男子助陣，雙方一言不合發生全武行，過程中朱男、黃男遭來自新化的陳姓男子持刀刺傷右腹部倒地，被送往佳里奇美醫院急救，沒有生命危險。

30歲陳男見佳里一方處於下風，拿出預藏的改造手槍對空連開2槍，還用槍托打傷新化曾男和高男，又隨手搶奪高男金項鍊逃逸。事後曾男自行就醫，並向警方報案。

新化警分局與刑事大隊、第一分局共組專案小組展開偵辦，14日前往佳里區逮捕林男和開槍的陳男等5人，後續將依違反槍炮彈藥刀械管制條例、強盜罪移送地檢署偵辦，並陸續追查其他共犯到案。

(中時 )