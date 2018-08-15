柯P上班動用過多警力？市警局：公車上僅隨扈1人

柯P上班出動大批警力？市警局否認，說公車上只有隨扈1人。（示意圖與新聞無關/本報示意圖）

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中時

針對台北市議員王世堅指控台北市長柯文哲上班動用警力多人一事，台北市警局15日替柯P提出澄清，指稱長期以來，市長出家門時，只有隨扈一人、正〔副〕所長一人、寓所警衛一人，共3人陪同至公車站，但搭乘公車上班時，車上只有一名隨扈，另2人即返回駐地服務，再無員警上車陪同，也無任何警車或任何警車或偵防車與公車同行。

市警局強調，市長上班途中，偶有民眾請願、邀同照相，為避免發生事故，警察局係以最節省力警力做必要的維安工作。

不過據悉，月前發生柯P遭人丟鞋抗議事件後，包括柯P住所的大安分局，及市政府所在的信義分局都加派警力維護柯P安全，如果柯搭乘公務車上班時，大安分局除了和平所所長或副所長每天要到市長住所樓下站崗以外，在周邊出入所經路口，還會另派多名員警站崗警戒，偵查隊也要派出一個小隊前往市長住所下待命蒐證，新生南路、信義路口另由新生所員警負責派員戒護，大安分局分局長或是副分局長，以及督察組長也都會不定期前往督勤。

當柯P公務車進到信義分局轄區，則由信義分局接手，在市政府車道入口都由三張所所長或是副所長率員責戒護。

由於副總統住在大安分局轄內的仁愛路三段官邸，行政院長住在金華官邸，每日出入，大安分局也須派員維持道路安全警衛，所以警方必須兼顧副總統、行政院長及柯P等人出入安全維護工作，每日一早7點以前就要到崗，來回趕場奔波，非常辛勞。

因此，在聽到市警局否認柯P有加派警力維安，引起大安、信義分局基層員警訝異，由於首長安全特種勤務都可定期敘獎，基層員警希望這些功獎不要因此被黑掉了。

(中時 )

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