查水表？85°C陸門市被稽查 食品原材料隨意放地上

85°C在福建省南安市水頭店門市今天也被官方稽查衛生。(東南早報)

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中時電子報

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，順帶拜訪洛杉磯開的85°C咖啡店時，沒想到卻害85°C被打成台獨企業，雖然85°C陸官方網站一天內貼出聲明切割蔡英文，但官方微博仍被灌爆，各項食安疑慮照片被起底。85°C在福建省南安市水頭店門市今天也被官方稽查衛生，發現食品原材料隨意擺放在地上的情況。除此之外，大陸兩家知名外賣APP美團、大眾點評也將85°C下架。

求生慾旺盛 被打成台獨85°C一天內發聲明打臉蔡英文
85°C裡外不是人發聲明切割蔡英文 台網友怒喊抵制

小英過境美國順道拜訪的驚喜，變成85°C的驚嚇。85°C也被打成台獨企業。不僅美國大陸華人圈內瘋傳，被抵制消費，甚至85°C過往在大陸違法情事都被挖出。85°C官方微博被憤怒的大陸粉絲灌爆，門市各項有衛生疑慮的照片也在網路被起底。

85°C在福建省泉州市南安水頭店今早也被官方稽查。據《東南早報》報導，今天上午，南安水頭市監所對轄區10多家麵包、蛋糕烘焙店的現場製作條件、食品原材料存儲條件和員工健康證，進貨查驗制度落實情況等進行檢查。執法人員發現，85°C水頭店存在部分食品原材料隨意擺放在地上的情況，執法人員當即要求商家進行整改。

除了被官方查水表，臉書粉絲頁「台灣傻事」，也表示85°C被美團、大眾點評等外賣平台下架，並諷刺這下85°C再也不用看人民幣臉色了。網友補充，知名外賣APP「餓了嗎」也將85°C下架。小英一個「路過」，沒想到卻讓85°C深陷風暴中。

(中時電子報)

建議85°C改名避爭議 網友創意讓人腦洞大開

文章來源：台灣傻事

蔡英文過境美順道買咖啡 竟害85°C被打成台獨企業？

文章來源：85度C一店面部分食品原材料随意放地上 被要求整改

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