羅智強開戰車嗆聲 中市府籲摒棄抹黑手法

2018年08月15日 16:37 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台北市議員參選人羅智強說，「阿強1號」嗆聲公車被下架，還會繼續到其他縣市遍地開花。（盧金足攝）

台中市府交通局長王義川呼籲羅智強，選舉能摒棄抹黑手法，多一點正面能量，也強調市府不會也無法干預或限制任何人發表任何言論。（盧金足攝）

國民黨台北市議員參選人羅智強不滿刊登在台中市的公車廣告被下架，15日下午請人開來「變形金剛」戰車，繞行台中市政府抗議嗆聲公車被林佳龍限制言論自由。對此，台中市府交通局長王義川表示，市府不會介入業者是否合作廣告的商業機制，呼籲羅智強先檢討負面手法是否已遭人唾棄，選舉多一點正面能量。

羅智強下午與國民黨台中市東南區參選人羅廷瑋到台中市府前抗議，還開來一輛大型貨車，表示這台貨車名為「變形金剛」，繞著台灣大道向台中市長林佳龍嗆聲，對昨天「三問林佳龍」的公車廣告被下架表達抗議。

羅智強抗議過程還以臉書直播方式表達訴求，強調市府以廣告有爭議介入，不敢面對「市長三問」，市府掌握公車業者的路權和補貼方案，造成他的公車廣告只張貼不到一天就被拆光光，質疑林佳龍以政治審查杯葛，與百分之百言論自由背道而馳。

「要讓全台公車廣告遍地開花！」羅智強說，很多民眾以小額捐款支持他，所以目前在高雄已有70輛公車廣告上路，台北也有1輛成功起跑，他在台中本來要以72萬刊登100輛公車廣告，「阿強1號」嗆聲公車被下架，還會繼續到其他縣市遍地開花。

針對國民黨台北市議員參選人羅智強15日到台中市政府指其公車廣告遭人介入撤下，台中市政府交通局長王義川重申，市府已說明不會也無法干預或限制任何人發表任何言論，也不會介入業者是否合作廣告的商業機制。

由於業者說明因廣告內容有爭議才拒登，王義川表示，羅智強在台北也曾有欲刊登負面文宣遭公車業者拒登的例子，事實相當明顯。面對選舉，呼籲羅智強摒棄抹黑手法，多一點正面能量，希望他能先檢討負面手法是否已遭人唾棄，而非只是無的指摘他人。

(中時 )