龍江路縱火害1死7傷 放火男殺人罪判刑18年

2018年08月15日 16:48 中時 王己由

原在台北市環保局清潔隊工作的59歲男子張建興，不滿李姓室友男半夜發出噪音吵他無法入睡，雙方起爭執後，竟然在租屋處縱火報復，造成1死7傷慘劇，釀禍後還悠閒地去洗三溫暖。案經台北地方法院審結，合議庭今(15)日依殺人罪判張建興有期徒刑18年。

判決指出，張建興今年2月28日深夜，因不滿隔壁李姓室友晚歸還故意發出聲響吵到他，2人爆發衝突後，李男就找「二房東」舅舅黃男處理，黃當場要求要李搬走，雙方一言不合，再度爆發口角衝突，張就起意報復。

張離開租屋處後，越想越氣，騎腳踏車在路上閒逛時撿到一個空的油桶，就帶到加油站買了汽油，返回租屋處的途中又到便利超商買了一個打火機，待回到租屋處，就朝二樓客廳潑灑汽油縱火後逃離。

由於現場是以木板隔出5間房間，火勢迅速延燒，警消趕抵灌救，在公寓2樓、6樓及7樓共救出3男4女，並疏散26人，火勢在1小時後撲滅，當警消進入清理火場時，在2樓發現瘖啞的55歲謝姓婦人燒死在屋內。

張建興闖下大禍後，就到三溫暖過夜，當他被警方找到時，坦承買汽油縱火犯案，但宣稱不知道房內還有其他人，對害死鄰居謝女，則說感到非常後悔。

北院審結全案，合議庭認為他雖對死傷被害人及家屬表示謙意，可見對人性還存有人性的悲憫，

惟對民事損害賠償都隻字未提，也沒有實際賠償，迄今對案發原因還怪罪黃李舅甥2人與他爭吵，才產生縱火報復念頭，可見沒有切實反省自我，依殺人罪判張18年徒刑。

(中時 )