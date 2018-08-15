選戰迎倒數100天 姚文智自比「百日維新」將取得勝利

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民進黨台北市長參選人姚文智今下午前往台北國際會議中心，受邀替小英之友會會員大會致詞。姚致詞除了細數他在高雄時期的政績、今年選舉的政見，也大打「總統牌」，塑造黨內大團結。姚也提到，明天起選戰倒數100天，過去曾聽過「百日維新」，總統蔡英文已經整隊，呼籲大家不必再猶豫，「取勝的意志非常堅定」。

姚表示，過去一些確實有些人煩惱躊躇，但明天起距離選舉剩下倒數100天，過去都聽過「百日維新」、「百日戰爭」，現在總統已經出馬整隊，呼籲大家不必缺乏信心；風越大越要往前走，擔子越重越要擔起來，經過最後的100天，相信可以取得勝選。

姚強調，首都選舉看起來不容易，但跟民進黨過去每一場戰役一樣，都要化不可能為可能，改變成真。

由於姚被提名後喊出「選成第3名就退出政壇」，但因為謝系大老、駐日代表謝長廷沒貫徹退出政壇承諾，外界指出姚日前拜訪謝時，謝向姚表示「拍謝」，覺得牽連到他。

對此，姚文智受訪被問及此事並未否認，表示謝長廷是他過去長期的老闆，他這些話是出於關心。

媒體也詢問，最近不少議員跟地方人士到大同區跑行程，是否是覬覦姚的立委席次？或是認為姚可入主市府，所以可前進大同區？姚說，他本來就希望大家幫忙跑攤，這是團隊合作，大家不必刻意政治解讀。

姚補充，現在大家都在為市長選舉、議員全壘打努力，相信他們努力都是為這樣的目標。

(中時 )

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