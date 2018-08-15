法國遊樂園「雇用」烏鴉撿垃圾

烏鴉相當聰明，可以訓練牠們撿錢幣和撿垃圾。(圖/youtube)

友善列印
中時電子報

烏鴉是非常聰明的鳥類，善於觀察、模仿、學習，即使不需人類豢養，牠們光是在旁邊靜靜的旁觀，就可以學會一些工作。法國一座歷史主題樂園就「招募」了6隻聰明的烏鴉來撿煙蒂等小塊垃圾，牠們很快就熟練了。

科學警報(science alert)報導，在法國西部著名的狂人國歷史主題樂園(Puy du Fou)，每天都有大量的遊客人潮，遺留下來的垃圾自然不少。現在園方有了6隻烏鴉，還分別取了名字：布布(Boubou)、小竹(Bamboo)、比爾(Bill)、小黑(Black)、投石(Bricole)和巴可(Baco)，牠們負責找尋園內的像是煙蒂那樣的小型垃圾，找了以後就投入特別設計的獎勵機，機器就會供應花生或是堅果，做為相應的酬勞。

這個設計是來自10年前一項研究，美國動物行為學家喬許．卡蘭(Josh Klein)發現烏鴉會收集牠們感興趣的小東西，所以他就想，假如提供足夠的誘因，能不能引導牠們收集特定的物體?為此，他發明一種「烏鴉用的自動販賣機」，只要對機器投入一枚硬幣，機器就會提供花生。卡蘭發現烏鴉對於易反光的金屬特別喜歡，所以選擇硬幣當收集對象。許多烏鴉光是看著卡蘭的操作後就學會了，真的會去尋找路上的硬幣來「買」花生，所以將這個原理應用在撿菸蒂是絕對可行。

卡蘭設計的裝置，把硬幣投入孔中，就會掉出堅果，烏鴉在旁邊看著就學會。

園方在上週末第一次部署了烏鴉與機器，牠們在園方密切監督下每週工作四天 ，之所以要密切觀察不是擔心烏鴉偷懶，而是為了確保人類不會故意丟垃圾。樂園主管尼可拉斯．達維列(Nicolas de Villiers)說：「訓練烏鴉來撿垃圾的目的是教育遊客，看看烏鴉都懂得隨手撿垃圾，你們也應該這麼做。」

(中時電子報)

文章來源：A French Theme Park Has 'Hired' Trained Rooks to Pick Up Trash And Cigarette Butts

更多科技新知，請看中時國際頻道
朝俄光復節互致賀電 普京：願與… 印度版阿嘉是你？ 懶郵差10年內…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。