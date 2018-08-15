法國遊樂園「雇用」烏鴉撿垃圾

2018年08月15日 17:07 中時電子報 江飛宇

烏鴉是非常聰明的鳥類，善於觀察、模仿、學習，即使不需人類豢養，牠們光是在旁邊靜靜的旁觀，就可以學會一些工作。法國一座歷史主題樂園就「招募」了6隻聰明的烏鴉來撿煙蒂等小塊垃圾，牠們很快就熟練了。

科學警報(science alert)報導，在法國西部著名的狂人國歷史主題樂園(Puy du Fou)，每天都有大量的遊客人潮，遺留下來的垃圾自然不少。現在園方有了6隻烏鴉，還分別取了名字：布布(Boubou)、小竹(Bamboo)、比爾(Bill)、小黑(Black)、投石(Bricole)和巴可(Baco)，牠們負責找尋園內的像是煙蒂那樣的小型垃圾，找了以後就投入特別設計的獎勵機，機器就會供應花生或是堅果，做為相應的酬勞。

這個設計是來自10年前一項研究，美國動物行為學家喬許．卡蘭(Josh Klein)發現烏鴉會收集牠們感興趣的小東西，所以他就想，假如提供足夠的誘因，能不能引導牠們收集特定的物體?為此，他發明一種「烏鴉用的自動販賣機」，只要對機器投入一枚硬幣，機器就會提供花生。卡蘭發現烏鴉對於易反光的金屬特別喜歡，所以選擇硬幣當收集對象。許多烏鴉光是看著卡蘭的操作後就學會了，真的會去尋找路上的硬幣來「買」花生，所以將這個原理應用在撿菸蒂是絕對可行。

卡蘭設計的裝置，把硬幣投入孔中，就會掉出堅果，烏鴉在旁邊看著就學會。

園方在上週末第一次部署了烏鴉與機器，牠們在園方密切監督下每週工作四天 ，之所以要密切觀察不是擔心烏鴉偷懶，而是為了確保人類不會故意丟垃圾。樂園主管尼可拉斯．達維列(Nicolas de Villiers)說：「訓練烏鴉來撿垃圾的目的是教育遊客，看看烏鴉都懂得隨手撿垃圾，你們也應該這麼做。」

(中時電子報)