《大時代》慶功 33歲小甜甜被喊「阿姨」超悶

2018年08月15日 16:56 中時 洪秀瑛

演員群慶功。（民視提供）

演員群慶功。（民視提供）

成潤（右）、郭亞棠。（民視提供）

成潤（右）、謝京穎。（民視提供）

王瞳。（民視提供）

民視八點檔《大時代》15日播出後的平均收視5.77、最高1分鐘7.12，超過220萬人收看。演員群江祖平、王瞳、張可昀、楚宣、成潤、郭亞棠、謝京穎等今在棚內慶功。

之前王瞳誇口說收視率破7要穿比基尼答謝，江祖平當場直接要幫王瞳脫衣答謝，全場笑翻，王瞳允諾一定會做到。劇中靈魂人物江祖平說，自己為了演繹10年後的楊幸美，劇中幾乎素顏上陣。

沒到慶功活動的吳皓昇在臉書分享，角色邁入48歲年紀，在轉年代時，劇組絞盡腦汁要讓他們這些「老人家」臉上有歲月感，膚色必須加深，他不喜歡在脖子擦粉底，所以他乾脆把自己曬黑、膚色暗沉一點，幽默說「雖然孫如觀依舊是個衝動的小王子」，至少能跟劇中兒子拉出距離，江祖平、江俊翰都是裸妝上陣，江俊翰也蓄了鬍子，希望觀眾看到他們的努力。

張可昀（小甜甜）說，從來沒有拍過這麼高收視率的戲劇，但唯一納悶是，有些演員都比她大，卻都要叫她阿姨，二部曲的演員出場後，個個像拍偶像劇一樣，在旁的江祖平假裝嗆聲：「我都被叫老了，還被220萬人看到素顏，還要我怎樣。」

(中時 )