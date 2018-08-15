林佳龍行銷花博 宜蘭簽署「台中宣言」響應

2018年08月15日 17:08 中時 盧金足

台中市長林佳龍公布明年2月25日至3月1日為宜蘭「縣市周」活動、花蓮、台東則為3月4至8日，於購票窗口出示身分證明文件，即享門票半價優惠，力邀宜花東民眾參與花博盛會。（圖／台中市府提供）

花博吉祥物石虎家族與歐米馬全員出動，帶來花博舞的精彩演出，活潑、可愛的模樣博得滿堂的掌聲。（圖／台中市府提供）

宜蘭國際童玩藝術節後，台中世界花博緊接於11月3日開幕，市長林佳龍15日帶領花博吉祥物「石虎家族及歐米馬」前往宜蘭童玩節宣傳花博，並與宜蘭縣副縣長余聯興簽署「台中宣言」，成為國內第一個響應花博永續發展理念的城市。

林佳龍也公布明年2月25日至3月1日為宜蘭「縣市周」活動、花蓮、台東則為3月4至8日，只要於購票窗口出示身分證明文件，即享門票半價優惠，力邀宜花東民眾參與花博盛會。

林佳龍今天至宜蘭國際童玩藝術節的舉辦場地冬山河親水公園，與宜蘭縣副縣長余聯興共同簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活的理念，宜蘭縣文化局長李志勇、立委陳歐珀等人也到場見證。

林佳龍也致贈花博邀請卡與優惠價給余聯興，代表邀請宜蘭縣民前來參與花博盛會，余聯興回贈童玩節玩偶及紀念品給林佳龍。

花博吉祥物石虎家族與歐米馬全員出動，帶來花博舞的精彩演出，活潑、可愛的模樣博得滿堂的掌聲，前往童玩節園區與現場大小朋友們同樂。帶著全家來童玩節的新北市周先生表示，原本在戲水的小朋友，看到花博吉祥物馬上就跑去與合照，花博開幕一定會帶全家前往參觀。

林佳龍說，台中花博全國走透透首站來到台灣頭的宜蘭，宜蘭童玩節聞名世界，連台中市的姐妹城市加州庫比蒂諾市也有舉辦國際童玩節，成為國際文化交流的絕佳主題。

花博以「花現GNP」為主題，代表Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活的理念，強調讓人與人、人與大自然間可以永續發展；也希望透過花博，讓人們在忙碌的生活中靜下心來，感受大自然的美好，聆聽花開的聲音。

由於台中花博期間特別推出「縣市周」活動，林佳龍也公布，明年2月25日至3月1日為宜蘭周，花蓮、台東則為3月4至8日，宜花東民眾只要分別在上述期間，於購票窗口出示身分證明文件，就享有每人175元半價的優待票入園參觀，此外，台中花博宜蘭周活動也會呈現宜蘭文化相關主題。

林佳龍表示，為將花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念推廣出去，目標邀請100個城市共同簽署「台中宣言」，目前已有50多個國外城市響應，宜蘭則是國內第一個簽署的縣市，期盼「花博不只是台中的花博，也是台灣的花博」，把台灣的花卉、園藝及農業呈現給全世界。

余聯興說，宜蘭童玩節已舉辦23年、共19屆，陪伴全國許多大小朋友們度過暑期的快樂時光，每年也邀請世界各國的團體來台演出，並深入各個社區，做了很好的國民外交。童玩節即將於這周結束，台中花博將接續登場，可以彼此交換多年來累積的心得與經驗，進行跨域治理的合作，預祝台中花博成功舉辦。

立委陳歐珀也表示，台中花博全國走透透第一站就選擇來到宜蘭，肯定童玩節的活動表現，宜蘭的鄉親有福了，不僅台中花博宜蘭週有半價的門票優惠，台中花博與宜蘭綠博同樣追求環境永續發展的價值，一定能發揮教育的功能，讓大小朋友增加環境保護的觀念。

(中時 )