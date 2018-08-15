議員問政曝員工個資 北農：勿牽扯拍賣員

2018年08月15日 17:15 中時 吳堂靖

北農休市風波時隔5個多月，北市議員王欣儀15日再次譴責北農人員調配不當，質疑總經理吳音寧危機處理出問題，不過新聞稿公開點名2位北農員工，個資全都露。對此，北農也嚴正表示，尊重議員問政，但不要牽扯辛苦的拍賣員，希望各界回歸農業產銷實質面討論。

王欣儀表示，今年年初果菜市場連休風波時，吳音寧為因應危機，宣稱已要求拍賣員3月8日全部停休，但實際上，影響菜價最關鍵的「白菜」、「高麗菜」，由2位林姓拍賣員負責，而這2位靈魂人物不但當天休假，且分別連休9天、6天！

王欣儀更指出，今年6月北農曾發布宣傳廣告，影片中敘述「拍賣員是拍賣作業中最重要的關鍵人物」，而影片中出現的其中2位拍賣員，即是媒體批露休假的拍賣員。

對此，北農澄清，吳音寧事先指示第一及第二批發市場的現場工作人員，比照春節加強作業模式，原則上全部停止輪休，但考量部分員工早有排假的個人行程，授權現場幹部衡量到貨量及人力需求，機動彈性調整，2位拍賣員休假並不影響人力調度，因而未硬性要求其銷假上班。

對於員工姓名遭曝光，北農也嚴正聲明表示，尊重議員問政及監督，但請不要把辛苦的拍賣員牽扯進來，甚至將公司員工連名帶姓曝光在新聞稿上，影響同仁，由衷希望各界能回歸農業產銷實質面討論。

(中時 )