飼主樂在其中！養烏龜當寵物 按摩洗澡樣樣來

2018年08月15日 17:11 中時 楊樹煌

▲陳俊宏飼養的寵物「豹紋龜」和「卡達象龜」。（楊樹煌攝）

▲「卡達象龜」在覓食車前草的情形。（楊樹煌攝）

▲「豹紋龜」的龜殼微黃，帶不規則黑色斑紋圖案，酷似豹紋而得名。（楊樹煌攝）

埔里鎮有戶陳姓人家，以飼養「豹紋龜」和「卡達象龜」當寵物，不僅要注意溫濕度，有時還得為其加溫、保濕，甚至要用牙刷幫其刷底部，助腸胃消化、經常還得幫烏龜按摩洗澡，但飼主仍忙得不亦樂乎，且樂在其中。

以飼養烏龜當寵物的埔里陳姓人家，是魚池鄉公所總務主任陳俊宏，據他透露，第1次養烏龜是半年前，朋友送他豹紋龜，因龜太幼齡，難飼養，又加上初次養龜，引發腸胃問題，只好送還主人，後來朋友再送1隻較好養的蘇卡達象龜，上手之後，就陸續購進，目前養了豹紋龜4隻、卡達龜14隻。

陳俊宏表示，養龜需有寬敞場所，溫度濕度相對要求較高，平均2天要給牠泡1次溫水澡，每次約30-50分鐘，中間得不斷補充熱水，溫度約在35度左右，每周需曬太陽約30分鐘以上，並要為其補充鈣質，以防龜殼不夠硬。

陳俊宏並指出，豹紋龜的龜殼微黃，帶不規則黑色斑紋圖案，酷似豹紋而得名；卡達龜成長快速，是種讓主人在飼養過程中很有成就感的陸龜；龜的性情溫和、膽小，一般易與人接近時，會和其它烏龜一樣，受到驚嚇時就會將頭、尾、四肢縮入堅硬的殼內，相當有趣。

烏龜食物以車前草、桑葉、蔬菜葉，另有烏龜專用飼料為主，溫度不足時須加燈炮照射、保持溼度在攝氏70-90度、溫度約在25-30度左右；平時可用牙刷幫忙刷龜底部順時針的刷幫助腸胃消化、也要幫烏龜洗澡，因而讓其常為龜寵物忙得團團轉，不過仍讓其樂在其中。

豹龜或卡達龜的幼龜極其可愛，但成體的體型很大，豹紋龜成體達16~18寸(40~50cm)約40磅(18kg)；卡達龜成體還可大出豹紋龜1倍、體重也加倍。

飼主陳俊宏提醒民眾，在飼養陸龜前，應考慮要飼養的品種，更要先清楚該品種成體階段將會有多龐大，更要清楚自己能否提供適當的照顧與飼養空間，別只因幼龜可愛而飼養，最後卻始亂終棄。

(中時 )