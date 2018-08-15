建議85°C改名避爭議 網友創意讓人腦洞大開

2018年08月15日 17:09 中時電子報 盧伯華

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯路過85°C咖啡店時停車光顧，與店員合照傳出後引發企業統獨屬性爭議，甚至大陸還傳出85°C門市因此遭到稽查。在涉入統獨政治風波的夾擊下，有網友建議85°C應該在兩岸的門市變更名稱，在台灣的改名85°T(Taiwan)，在大陸改稱支持「九二共識」的92°C(China)。

85°C風波引發的企業政治困境立即在網路上發酵，網友熱烈討論之餘還建議乾脆在兩岸用不同品牌名稱，在台灣的為避免得挺綠顧客，C字不宜使用，避開China的疑慮，可以改用Taiwan的T字，將85°C改為85°T；至於在大陸的門市，則標榜支持「九二共識」，85°C乾脆就改為92°C，如此可以皆大歡喜。

網友建議85°C改名，在台灣叫85°T，在大陸叫92°C。（圖／臉書截圖）

85°C聲明稿中提到，堅定支持九二共識的立場從未改變，未來將繼續堅持推動兩岸關係和平發展，擴大深化兩岸交流合作，反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，持續稟持兩岸一家親信念，為海峽兩岸的消費者，提供優質的產品及服務。

雖然這項聲明為避開政治漩渦，寫得四平八穩，但仍在網上遭到部份網民嗆聲「拒買92共識」，並指該企業「沒心沒肺不忠不義」，但也有網友稱，「支持九二共識還好啦！」

網友評論85°C遭大陸外賣下架。（圖／臉書截圖）

福建南安市食品衛生單位15日稽查85°C門市。（圖／大陸微博）

福建南安市稽查85°C食品衛生問題。（圖／大陸微博）

由於蔡英文過境美國近日遭到大陸官方媒體的連續批判，此時與蔡英文有關的政治事件特別讓大陸網友群情激動。據媒體報導，85°C咖啡的官方微博仍被大陸網民灌爆，網友貼出多張有食安疑慮照片。福建省南安市一家門市今天也遭官方進行衛生稽查。此外大陸兩家知名外賣APP美團、大眾點評也將85°C的產品下架。

(中時電子報)