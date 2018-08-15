33年前報紙廣告「月薪2萬」網：賴功德看到沒

2018年08月15日 17:19 中時電子報 莊楚雯

包裝、隨車、司機等工作月薪2萬、輕鬆工作、勞健保、休假日(翻攝自《爆廢公社》)

30萬買兩房兩廳(翻攝自《爆廢公社》)

回不去了！一名網友在《爆廢公社》分享民國74年的報紙，感嘆「臺灣33年前的徵人廣告，包裝員薪水2萬，隨車小弟薪水2萬！30萬元成家！」4房2廳還贈40坪庭院、停車場。對比現在基本薪資22K，買棟房上千萬，一輩子的積蓄都買不起一間，真的慘到不行。

對此，網友們大嘆，原來薪水已經凍漲了30年「賴功德看到沒！」、「薪水卡很久了…」、「有漲阿...2000」、「33年前包裝員2萬，33年後包裝員2萬2……」、「33年前跟現在比還是有落差 光民生物資就提高了很多，薪資卻沒起伏，政府無能啊」、「昨天跟老闆說為什麼我沒有48K，今天我已經在家當少爺了」。

也有網友回憶起，以前只要有努力就有收穫的美好年代，「我爸民國80初，焊接技術員就4萬多了！那時候沒外勞，缺工缺很大，加班費又很高。不過禮拜六是要上班的，沒有周休二日這東西，在新莊買28坪公寓也才120萬左右」、「長輩說以前牛肉麵一碗55元、現在一百五，薪水還跟當年一樣，慘慘慘」、「33年前300萬買新北公寓，33年後300萬買新北公廁…」。

(中時電子報)