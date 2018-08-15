85℃為染台獨發聲明惹議 他卻稱「一等一的人才」

總統蔡英文過境洛杉磯期間順道拜訪當地85度C門市，引起中國大陸網民揚言抵制。。(中央社)

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中時電子報
／綜合報導

近日，蔡英文總統的「同慶之旅」，害到知名連鎖咖啡店85℃被認為是「台獨企業」，為了滅火85℃公關急忙發聲明稿切割蔡總統，不過滅火效果卻不好，不僅無法熄滅陸網友的怒氣，還得罪了台人，對此特急件小周的人渣文本臉專就狠酸「85度C的公關，發一篇文就得罪藍綠紅白四道，算是一等一的人才。」

蔡英文總統近日進行了「同慶之旅」，在過境美國洛杉磯，車隊在經過85℃咖啡店時，蔡總統就順道下車點了杯咖啡，還幫店員的吉祥物抱枕簽名，沒想到此舉讓大陸網友解讀成85℃是「台獨企業」揚言要抵制，害的85℃連忙出面滅火切割。

在聲明稿中，表示「本公司堅定支持『九二共識』的立場從未改變，本公司也將繼續堅持推動兩岸關係和平發展，擴大深化兩岸交流合作，反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，持續秉持「兩岸一家親」信念，為海峽兩岸的消費者，提供優質的產品及服務。

不過85℃的滅火文似乎沒人買單，台股還重挫百點，終場股價仍大跌逾3%，對此，特急件小周的人渣文本就在自己的臉書粉絲專頁上表示，「85度C的公關蠻不錯的。可以發一篇文就得罪藍綠紅白四道，算是一等一的人才。」

底下也有需多網友表達看法，「跟姚姚一次惹怒所有貓奴，丁丁一次惹怒所有單身宅男一樣」、「發言人的門檻是不是越來越低惹？最近一堆提油救火的，讓人傻眼。」、「時代不同了，現在發言人還是公關都愛四處引戰」、「不解釋比解釋還糟糕」。

(中時電子報)

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