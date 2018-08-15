搶救美國女軍官？中年單身大叔差點被詐

2018年08月15日 17:26 中時 林和生

錢男遇詐，經警方不斷勸說才讓他恍然大悟。（林和生翻攝）

詐騙集團盜用網路美女軍官照片，偽裝是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊隊長」Ramrez（拉米芮絲），鎖定屏東50歲單身錢姓男子，不斷以溫柔攻勢取得對方信任後，佯稱最近受了槍傷，就為了保護一件「重要軍事文件」，這文件對她非常重要，並把文件寄來台灣，請他代為保管，讓錢男一步步掉進交友陷阱。

詐騙成員謊稱，這個文件因故卡在「柬埔寨海關」，必須繳交1000美金稅金才能放行，集團成員一邊假裝美國女隊長、一邊假裝貨運公司，分飾兩角來對大叔洗腦，加上雙方對談訊息中，女軍官不斷稱呼錢男老公，讓他相信自己遇到真愛。

錢男不疑有他，日前依照指示至台灣銀行屏東分行，在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起台銀襄理吳淑珠注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

面對員警及行員關心，錢男一直說這個是秘密不能說，因為他深信只要1000美金匯過去，就能協助女隊長保管重要文件，解決軍事難關，而女隊長退伍之後，也會來台灣和他相會。

在保七小隊長陳仲模、警員林文柱、王致浚不斷拿出案例勸說下，錢男才恍然大悟，原來遇上一起假軍官網路交友詐騙，保七也將相關資料送交轄區屏東分局民族派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時 )