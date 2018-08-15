搶救美國女軍官？中年單身大叔差點被詐

詐騙集團盜用女軍官照片，錢男差點落入陷阱。（林和生翻攝）

友善列印
中時
錢男遇詐，經警方不斷勸說才讓他恍然大悟。（林和生翻攝）

詐騙集團盜用網路美女軍官照片，偽裝是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊隊長」Ramrez（拉米芮絲），鎖定屏東50歲單身錢姓男子，不斷以溫柔攻勢取得對方信任後，佯稱最近受了槍傷，就為了保護一件「重要軍事文件」，這文件對她非常重要，並把文件寄來台灣，請他代為保管，讓錢男一步步掉進交友陷阱。

詐騙成員謊稱，這個文件因故卡在「柬埔寨海關」，必須繳交1000美金稅金才能放行，集團成員一邊假裝美國女隊長、一邊假裝貨運公司，分飾兩角來對大叔洗腦，加上雙方對談訊息中，女軍官不斷稱呼錢男老公，讓他相信自己遇到真愛。

錢男不疑有他，日前依照指示至台灣銀行屏東分行，在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起台銀襄理吳淑珠注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。

面對員警及行員關心，錢男一直說這個是秘密不能說，因為他深信只要1000美金匯過去，就能協助女隊長保管重要文件，解決軍事難關，而女隊長退伍之後，也會來台灣和他相會。

在保七小隊長陳仲模、警員林文柱、王致浚不斷拿出案例勸說下，錢男才恍然大悟，原來遇上一起假軍官網路交友詐騙，保七也將相關資料送交轄區屏東分局民族派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時 )

腳踏車卡水溝縫拌倒骨折 北藝大… 2男童負氣離家門遭反鎖 求助警：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。