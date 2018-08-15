當年也為「他」回日本療傷 麻衣舊愛近況曝光

2018年08月15日 17:19 中時電子報 蔡曉婷

黃義達去年在大陸舉行巡演。（圖／取自咪咕音樂微博）

黃義達去年生日曬自拍。（圖／取自黃義達yida微博）

黃義達先前受訪。（圖／翻攝自影視星版圖秒拍）

38歲女星麻衣4年前與台塑集團長孫王泉仁結婚，育有一子，今(15日)傳出公公王文洋開價5億盼留下金孫，麻衣卻帶著兒子到日本神隱，然回首麻衣過往坎坷情史，除了曾被朱孝天狠傷使她怒罵「很賤」外，也曾因和歌手黃義達談地下情無果，最後只好選擇回到日本療情傷，忘卻舊愛。

新加坡歌手黃義達2004年曾來台發行首張專輯《無法定義》一炮而紅，外型纖瘦斯文的他被封為「男版孫燕姿」，2006年他與麻衣傳出緋聞，疑因偶像歌手身分無法認戀，最後無疾而終，2011年他受訪才坦言當年因憂鬱症中斷音樂事業，也因此和麻衣分手，兩人之間沒第三者，麻衣要回日本當天，他還幫她把行李扛到門口，之後便斷絕聯繫。

觀察黃義達微博，11日過生日的他發文祝福自己「身體健康，天天開心」，去年曾參加芭莎明星慈善夜，也在北京、西安舉行LIVE TOUR，近期他接受「影視星版圖」訪問，大方談對未來另一半的理想規劃，「希望可以讓對方開心，知道我永遠在你身邊」，也可見他外型圓潤了些、更有男人味，似乎已走出過去憂鬱症陰影。

(中時電子報)