台南市3線先進運輸納入前瞻 藍批騙選票 交局指「看見未來」

規畫中的台南市先進運輸系統示意圖。（南市府交通局提供）

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台南市先進運輸系統藍綠紅等3線已納入行政院前瞻基礎建設第二期特別預算，其中紅線更將延伸與高雄捷運聯結，引起各界高度關注。多位藍營市議員15日質詢時，指2線增為3線，預算440億增為750億，根本在騙選票；但交通局強調，這是「看見未來」的百年發展建設。

南市議會定期大會交通局工作報告時，國民黨議員蔡育輝、王家貞、蔡淑惠、洪玉鳳、林美燕、李中岑、盧崑福和林燕祝等輪番質詢，指先進運輸系統原先只規畫藍綠2條路線，並採「單軌設計」，預算高達440億元，地方就一片反對聲浪。不料，行政院長賴清德日前到台南舉行記者會時，竟加碼要增加1條紅線，預算更增加到750億元。

藍營議員說，賴清德擔任市長近8年，台南市的人口只成長1萬多人，但台南人習慣開車或騎機車，每年公車都已虧損3億多元，沒人坐的先進運輸，未來營運恐將出現巨額虧損。

議員們還批評，3條線的規畫費高達1.16億，如果6年後真要著手建設預算更高達750億元，市府需出4分之1的配合款；單軌列車只能乘載160人，光是藍綠2線市府先前曾說需120年才能損益平衡，如今加碼為3線，何時才能損益平衡？目前市府負債已達1000多億，舉債空間也僅600多億，難道要把市府的錢都花光光？

捷運工程處籌備處主任秦繼孔說，目前先進運輸系統3線都還要進行可行性評估或綜合規畫，綜合規畫階段期程也要辦理說明會、公聽會、環評、都市設計審議等行政程序才能定案。其中，紅線可行性評估約需2年、綜合規畫2年、工程設計約1年，最快約5至6年才能發包施工。

交通局長林炎成認為，先進運輸是「看見未來」的建設，在市區交通日趨繁忙、停車位有限之下，市府是以奠定未來台南市百年發展的基礎來規畫。

林炎成表示，就服務功能而言，紅線可提供短程服務，並著重市區轉乘功能；就路線及站位而言，紅線經奇美博物館、台南航空站、嘉南藥理科大，台南市民及北高雄民眾均可利用此路線出國、旅遊及通勤，與台鐵相輔相成，互不衝突。

(中時 )

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