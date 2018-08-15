足球》梅西今年可能不踢阿根廷隊了

梅西今年可能不踢阿根廷隊，明年則尚未做出決定。（資料照／美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

阿根廷在俄羅斯世足賽失望止步16強，引起外界對於隊長梅西（Lionel Messi）會否二度自國家隊引退的憂慮。根據《ESPN》報導，梅西不會在9月的兩場國際友誼賽歸隊，今年可能不會再代表阿根廷出賽，也不確定明年踢不踢美洲國家盃。

阿根廷兵敗俄羅斯，總教練桑保利（Jorge Sampaoli）下台一鞠躬，由史卡洛尼（Lionel Scaloni）擔任代理教頭，於9月在美國舉行的友誼賽領軍迎戰瓜地馬拉與哥倫比亞。

根據了解，梅西已經告訴史卡洛尼，在美國的這兩場友誼賽他不會參加。至於他會否再次代表國家隊出賽，以及明年是否歸隊踢美洲盃，梅西都尚未與史卡洛尼確認。

話說回來，既然史卡洛尼只是代理性質，梅西沒必要跟他交代自己的未來計畫，似乎也很合理。

梅西周日剛幫助所屬的巴塞隆納贏得西班牙超級盃冠軍，周三將與阿根廷勁旅波卡青年踢友誼賽。波卡青年前鋒、前阿根廷國腳特維斯（Carlos Tevez）也呼籲外界，給梅西一些時間思考自己在國家隊的未來。

「我們都應該讓他照自己的心意去作出決定，一個對他和家人而言都是最好的決定，這樣他才會開心，」特維斯說：「如果因為獲得家人的支持，他也想踢而重返國家隊，那當然是最棒的。如果不是這樣，沒有拚戰的動機，留下也沒有用。」

(中時電子報)

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