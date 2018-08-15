國際緊張資委盼緩漲 勞團：又要勞工共體時艱？

圖為團結工聯14日至勞動部前要求將基本工資調至月薪2萬8862元、時薪182元，工聯表示，台灣仍有許多勞工領基本工資，為解決低薪問題，應同時調漲，反對移工和基本工資脫鉤。(資料照 杜宜諳攝)

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基本工資審議委員會明日上午10點登場，勞團今日仍堅持調漲至月薪2萬8862元、時薪164元，然而今有資方代表指出，若調整基本工資，成本將會大幅增加2000億，企業只能「逆來順受」，勞方代表對此不以為然，批評「資方只會要勞工共體時艱，賺錢的時候又找一堆理由賴皮」，認為調漲薪資除幫助邊際勞工，也能加速企業轉型，希望政府「硬起來」，而不是空喊政策。

全國產業總工會理事長莊爵安指出，以每人每月最低生活費乘上就業扶養比，堅定主張基本工資應從月薪2萬2000元漲至2萬8862元、時薪從140元漲至164元，然而有資方代表指出若調整工資，企業每年約增加1萬元的薪資支出，對整體企業就多出200億元成本。

全產總秘書長戴國榮對此感到不以為然，他認為羅馬不是一天造成的，就是因為過去20年的薪資凍漲，才導致勞團喊出的薪資漲幅年年增高，「如果企業每次賺錢時都願意一點點調整工資，就不會一次要漲這麼多」。

另外針對有資方對政府喊話，下半年國際情勢緊張，漲工資恐造成企業負擔，企業只能「逆來順受」。戴國榮無奈說「資方又要賴皮了嗎？又要勞工共體時艱了嗎？」他批評企業賺錢都放口袋，每年要調整工資時又都「故技重施」，以仍有變數的未來威脅政府、恐嚇民眾，最後還是樂了企業、苦了勞工。

戴國榮說，明天的審議會正是檢視蔡政府是否有兌現「勞工政策」的最佳時機，總通蔡英文不僅說「最低工資3萬是我的夢想」、「今年要努力改善低薪勞動環境」，行政院長賴清德也放話「時薪該漲到150元」，全民都等著看蔡政府是否有破釜沈舟的決心，「政府應該硬起來，幫助沒錢沒權的千萬勞工」。

(中時 )

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