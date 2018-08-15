垃圾焚化配給量掛0 西螺鎮「暫置」垃圾堆3座小山

西螺鎮垃圾的暫置量接近2萬噸，3座垃圾山十分壯觀。（周麗蘭翻攝）

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西螺鎮垃圾掩埋場停用中，鎮上垃圾因無法外運，2萬噸垃圾露天堆置成3座小山，下風處的居民受不了臭味，15日晚間舉行公聽會，要求公所拿出魄力。縣環保局表示，最近6個沒有焚化爐的縣市都有垃圾處理的壓力，雲林縣一天需外運230公噸垃圾焚化，但只被配給80噸，其餘都需暫置，希望縣民共體時艱。

西螺鎮一天垃圾量16公噸，因被配給外運焚化量很低，2年來累積近2萬噸垃圾。公所為避免垃圾山太高，清潔隊推低變成3座小山，下風處的安定里、河南里、詔安里居民生活品質受影響。

清潔隊長呂佩原指出，西螺鎮的垃圾掩埋場停用中，為長遠打算不考慮重啟，所以必須暫置等候焚化，因全縣能外運的垃圾量越來越少，鎮上暫置的垃圾日增，但有做好維護管理。

呂佩原表示，西螺鎮需臨時設置的MT（機械分篩垃圾），虎尾鎮的MT設備9月上路後就可評估成效，MT日處理量是100公噸垃圾，若西螺能獲准設置，不到半年就能消化完西螺鎮垃圾。

環保局廢棄物管理科長張誌誠指出，澎湖縣、新竹縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣等沒有焚化爐的縣分都有賴環保署調度焚化，雲林縣被分配到的調度量，目前一天只剩80公噸，其餘150公噸需暫置等候。

張誌誠表示，大埤鄉垃圾暫置場有危機每日急需外運20公噸，北港暫置場的地基掏空每日也需外運40公噸，全縣只剩20公噸可以調度，其中元長鄉、口湖鄉距離村庄太近、斗六的垃圾山也很高，為找垃圾的出路已想破頭。

(中時 )

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