15組大咖藝人同台飆唱 花蓮2018夏戀嘉年華II玉里磅礡登場

2018年08月15日 17:19 中時電子報 綜合報導

2018夏戀嘉年華Ⅱ將於18、19日在花蓮縣玉里鎮文中二運動公園熱情登場，花蓮縣政府公布演唱會卡司，由名主持人白冰冰、玖壹壹、翁立友、陳雷、施文彬等15組重量級藝人演出，兩天活動分別推出「抒情動感之夜」與「台語金曲之夜」，搭配璀璨星空秀，帶動現場熱鬧氣氛，歡迎各地好朋友一起來花蓮聆聽動感音樂節奏、享受在地特色美食、感受花蓮南區獨特的夏日音樂盛會！

觀光處長彭偉族表示，為延續7月份演唱會熱潮，並配合金針花季登場，縣府於玉里鎮舉辦「2018夏戀嘉年華II」，要讓遊客賞花、聽演唱會的同時，也能體驗花蓮瑞穗溫泉、玉里溫泉、南安瀑布、富里羅山有機村等觀光景點，並品嚐當地著名的玉里麵及臭豆腐。

他指出，本次活動除了有熱情歌唱表演外，還廣邀在地特色店家設攤，現場有逾40攤原民風情攤商，要讓聽眾在欣賞精彩表演之餘，還能大啖美食、品嚐道地的花蓮特產及在地美食。而無法到場的民眾，也可以在活動當天晚間7時到9時30分於花蓮洄瀾、東亞電視台及工商時報FB粉絲團等平台一起觀看活動盛況。

夏戀Ⅱ首日以「抒情動感之夜」揭開活動序幕，將由重量級樂團玖壹壹、草屯囝仔、臭屁嬰仔等藝人熱歌勁舞炒熱氣氛；19日「台語金曲之夜」，則邀請到金曲歌王翁立友、陳雷、施文彬等人輪番演出，此外還有多組在地表演團體助陣，把原汁原味的夏戀嘉年華唱給民眾聽。

本次活動也由綜藝界大姊大白冰冰率領「冰冰Show」主持群簡志豪、東諺、阿文，將秀場「學說逗唱」的復古風搬上夏戀舞台主持，並特地創作了歌曲－「來去花蓮」要送給在場民眾，誠意十足！

為提供民眾舒爽的欣賞空間，請自行開車者民眾將車輛停至玉里火車站停車場、民國路、民權街及玉里鎮公所旁停車場，再步行約20分鐘到會場。

花蓮2018夏戀嘉年華II活動替自行開車民眾規劃了停車場，民眾停車後還可在玉里市區散步。（花蓮縣政府提供）

為便利遊客參與活動，期間台鐵也加開花蓮-玉里及玉里-台東來回車次，詳情可參見花蓮觀光資訊網。同時，在地觀光業者為配合本活動，特別提供旅客套裝行程選擇，推出「金針花海+夏戀演唱會機加酒2日遊」旅遊行程套裝，優惠價一人只要2999元，詳情請洽 (03)857-2277或 (03)858-1155。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)