台北義警大隊50週年 徐國勇鞠躬感謝義警付出

2018年08月15日 17:43 中時 謝明俊

台北市長柯文哲親臨頒獎。〔警方提供〕

內政部長徐國勇也到場致詞。〔警方提供〕

成立至今已50週年的台北市義警大隊，15日在北市中山區大直典華會館舉行慶祝大會，會中並頒發第七屆金勇獎義警楷模，內政部長徐國勇、台北市柯文哲及台北市警局長陳嘉昌都到場祝賀，希望義警弟兄們持續發揮無私奉獻的精神，見義勇為，為維護社會治安繼續付出。

市警局表示，臺北市義警大隊為表彰發揮「無私奉獻、見義勇為、無畏無懼、勇往直前」的道德勇氣，充分展現「勇者不懼」本色，以追求高度使命感和榮譽心。特於93年11月26日舉辦第一屆義警「金勇獎」頒獎表揚典禮，希望藉此激勵全體義警弟兄效法勇者典範，見賢思齊，共同悍衛市民同胞的生命財產安全，讓市民同胞過著真正「無憂無懼」的生活。

市警局說，台北市義勇警察大隊自民國57年成立至今已經邁入第50年，「金勇獎」舉辦迄今已是第7屆，市長柯文哲親自出席盛會頒發表揚「金勇獎」得獎者，還頒發「服務滿50年以上資深代表」年資證書，肯定表現優異及著有功績的義警人員。內政部部長徐國勇也親臨祝賀，鼓勵義警協助警方深入社區維護治安，並感謝義警眷屬無私默默地持。

市警局指出，這次金勇奬得獎人由大隊部、各區大隊及婦幼直屬大隊遴選45人。另外今年獲頒年資證書義警同仁，其中年資達30年以上共135位，40年以上共55位，50年以上共10位，合計200位，因人數眾多，由各大隊派代表參加頒獎典禮。

市警局表示，平日義警人員都抱持「協助警察、服務市民」的理念，默默投入時間與精力，協助警察勤務，發揮輔助維護社會治安的功能，充分展現義警熱心公益的精神。市警局局長陳嘉昌於會中特別頒贈警察寶寶給義警大隊大隊長江春杰及服務滿50年以上資深代表，以表彰江大隊長帶領義警大隊的貢獻及長年默默付出的資深義警同仁們給予最大的肯定及謝忱。

市警局強調，「警力有限、民力無窮」，台北市警局期盼義警弟兄們持續發揮「無私奉獻、見義勇為」的金勇精神，繼續為維護社會治安付出與貢獻，讓本市治安平穩，成為幸福城市。

(中時 )