努力擺脫佛系？ 丁守中聊天機器人上線拚聲量

(圖／國民黨青年部 提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

要擺脫佛系稱號了嗎？臺北市長丁守中過去曾被稱為佛系參選人，遭質疑聲量小，無法跟柯文哲匹敵。但近期，丁守中的火力似乎有加強趨勢，不但在臉書上頻頻批蔡，用民進黨在兩岸政策上的無能來回防藍軍選票，更順勢召開記者會提出婦幼政策，在政策面上與柯文哲較勁的意味濃厚。

丁守中今天也出席臺北市議會的國民黨團大會，向黨籍議員請益，議長吳碧珠當場致贈「武功密笈」給丁守中，裡面是滿滿的市政資料，讓丁守中的幕僚們好好研究，針對柯文哲的「失政」提供子彈，丁守中也感謝議員們相挺，未來會與更密切合作，參考議員們三年多來監督市政的經驗，火力全開，打贏年底的選戰。

而丁守中line官方帳號的聊天機器人也於昨日上線，對話內容令人捧腹，輸入「姚文智」會回答「加油好嗎？」、「貓不是這樣抱的」等用語。今天丁守中受訪被問及聊天機器人時則回答，這是幕僚的建議，這種比較輕鬆有趣的部份就讓年輕人放手去做。

聊天機器人的幕後推手，丁守中發言人詹為元則表示line@最大的問題就是缺乏互動，過去都是使用者單方面接收訊息。但這次引進聊天機器人之後，可以讓使用者跟機器人互動增加趣味，也可以透過聊天的內容，了解支持者第一手的意見與建議。

此外，詹為元也提到，丁守中給予年輕團隊蠻大的空間去嘗試並創造一些不同的議題。詹為元認為不同溝通平台有不同的受眾，面對比較網路化的平台，應該就以網路的主要使用者年輕人來跟年輕人溝通，分群分眾，分進合擊，盡力幫丁守中拉抬選情。

(中時電子報)

新課綱納入轉型正義 促轉會表達… 黃信介90冥誕音樂會 施明德、蔡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。